Powerbanka místo souseda s kabely: 7 vychytávek do auta pro pohodlí i chvíle nouze

- Kapesní kompresor od Xiaomi slibuje dofouknout pneumatiku z 2,0 na 2,5 baru za 45 sekund a na nastaveném tlaku se sám zastaví
- Levný OBD adaptér za čtyři stovky přečte chybový kód, kvůli kterému svítí kontrolka motoru; pro iPhone je určená verze s Wi-Fi za pět stovek
- Problémy se startovací baterií stály loni za téměř polovinou výjezdů německého ADAC; při vybité baterii může startovací powerbanka pomoci i bez druhého auta
První mrazy ukážou, co auto přes léto skrývalo. Když se ochladí o deset stupňů, klesne tlak v pneumatikách zhruba o desetinu baru, takže první ráno pod nulou umí rozsvítit kontrolku tlaku i u kol, která byla v září v pořádku. Ještě hůř snáší chlad baterie: dodá méně proudu právě ve chvíli, kdy ho startér potřebuje víc, aby roztočil studený motor s hustým olejem.
Na tyhle ranní potíže dnes stačí pár kousků techniky, které se vejdou do přihrádky nebo pod sedadlo. Kapesní kompresor ušetří cestu k pumpě, levný adaptér prozradí, co hlásí kontrolka motoru, a startovací powerbanka zastoupí souseda se startovacími kabely. Každá vychytávka má ale svá omezení, která je dobré znát před nákupem: zásuvka zapalovače nemá neomezený výkon a pokročilá diagnostika nerozumí všem autům stejně.
Xiaomi Air Compressor 2 Pro: rychlost je důležitější než maximální tlak
Kompresor Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro stojí 1 449 Kč a funguje jako chytřejší verze stojanu u benzinky. Na displeji nastavíte cílový tlak, hadici nasadíte na ventil a přístroj se zastaví, jakmile tlaku dosáhne. Pro auto má připravený režim s výchozími 2,5 bary, které můžete upravit v rozmezí od 1,8 do 3,5 baru. Xiaomi udává přesnost měření ±1 psi, tedy asi ±0,07 baru.
Kompresor zvládne nahustit až na tlak 150 psi, tedy přes deset barů. Tak vysoký tlak se hodí spíš pro silniční kolo, pneumatikám auta stačí výrazně méně. Řidiče víc zajímá, jak dlouho bude u kola klečet: Xiaomi uvádí, že pneumatiku 205/55 R16 dofoukne z 2,0 na 2,5 baru za 45 sekund a úplně prázdnou na 2,5 baru nahustí za tři a půl minuty. Základní Compressor 2 vyjde za 1 149 Kč o tři stovky levněji, na prázdné kolo ale potřebuje kolem osmi minut.
Na krajnici v noci se hodí i vestavěné světlo s červeným výstražným a SOS režimem.
OBD adaptér a OBDeleven 3: kontrolka motoru přestane být hádankou
Kontrolka motoru má nepříjemný zvyk nic nevysvětlovat. Odpověď najdete v diagnostické zásuvce OBD-II, která bývá pod palubní deskou na straně řidiče. Zasunete do ní adaptér a chybový kód vám ukáže aplikace v telefonu.
U aut s podporou OBD-II/EOBD stačí na základní čtení chyb motoru adaptér Mobilly OBD-II za 399 Kč. Háček je v připojení: Bluetooth verze je určená pro Android, zatímco pro iPhone je z této dvojice vhodná varianta s Wi-Fi za 499 Kč. Chybový kód si přečtete sami, takže za jeho pouhé načtení nemusíte platit servisu a k mechanikovi přijedete s konkrétní informací o závadě.
Hlouběji jde OBDeleven 3 za 2 290 Kč. Základní diagnostiku motoru a převodovky včetně živých dat, třeba otáček nebo teploty chladicí kapaliny, zvládne u aut s podporovanou komunikací CAN, typicky od roku 2008. Naplno ho ale využijí majitelé podporovaných modelů koncernů Volkswagen, BMW, Toyota a Mercedes-Benz. U nich nabízí pokročilou diagnostiku a dovolí měnit nastavení vozu. Ruční kódování je vyhrazené vozům koncernu Volkswagen a vyžaduje placený tarif PRO nebo ULTIMATE; úpravy jedním klepnutím se platí kredity. Adaptér má úsporný režim, takže může zůstat v zásuvce trvale.
Pozor jen na nejnovější vozy. U vozů koncernu Volkswagen od roku 2024 se zabezpečením SFD2 je zatím přístup k řídicím jednotkám omezený, BMW od roku 2024 nemají úpravy jedním klepnutím a Mercedesy od roku 2023 nejsou podporované. Konkrétní omezení podpory tak mohou rozhodnout o nákupu. Pro majitele staršího Volkswagenu, Škody nebo Audi, který chce víc než přečíst chybu motoru, je OBDeleven jednou z nejužitečnějších vychytávek celého výběru. Na samotné základní chybové kódy většinou stačí levný adaptér.
Victorinox RescueTool: nůž pro chvíli, kdy se dveře neotevřou
Kompresor i diagnostika řeší poruchy, na které je čas. RescueTool je pro opačnou situaci, kdy po nehodě nejdou otevřít dveře nebo se zasekne bezpečnostní pás. Švýcarský nůž za 2 679 Kč vyvíjel Victorinox několik let se záchranáři. Má řezač pásů, hrot na rozbití okna a pilku na vrstvené bezpečnostní sklo, k tomu čepel a šroubováky. Celkem nabízí 13 funkcí ve 167 gramech a výrobce na něj dává doživotní záruku.
Hrot na rozbití okna ovšem zabere jen na tvrzeném skle, které se po úderu rozsype na drobné kousky. Americká asociace AAA v testu zkoušela šest nástrojů na únik z auta a vrstvené boční okno nerozbil ani jeden. Taková okna přitom v USA měla už třetina modelů aut modelového roku 2018. Které sklo máte vy, prozradí štítek v rohu okna. Pokud okno nejde stáhnout, můžete tvrzené sklo rozbít hrotem. Na vrstvené sklo má RescueTool pilku, jeho proříznutí ale zabere víc času.
Nůž má smysl jen tehdy, když je upevněný tak, aby zůstal na dosah ze sedadla i po nárazu. V kufru vám po nehodě nepomůže.
Od nouzových situací zpátky k běžným jízdám. Držák telefonu použijete pokaždé, když jedete s navigací, a FIXED MagMount Vent za 499 Kč sází na jednoduchost. Do mřížky ventilace se upne čelistmi s pojistným háčkem a telefon drží 18 magnetů po obvodu. iPhony od řady 12 s MagSafe se k němu přichytí rovnou, pro ostatní telefony je v balení magnetická nálepka. Otočný kloub dovolí displej natočit, jak potřebujete, a FIXED na držák dává tříletou záruku.
Telefon ale nenabíjí. Kdo ho chce i bezdrátově nabíjet, sáhne po držáku s certifikací Qi2, třeba EPICO UltraDrive ED70 za 1 099 Kč, který dodá kompatibilnímu telefonu až 15 W. I ten ovšem potřebuje kabelové připojení k USB-C nabíječce s Power Delivery.
Autonabíječka FIXED 65W: telefon i notebook z jedné zásuvky
Zásuvka zapalovače dnes slouží hlavně nabíječkám. Autonabíječka FIXED za 490 Kč má dva porty USB-C: hlavní dodá až 45 W, druhý 20 W. Na telefon a tablet to stačí s rezervou a s výkonem 45 W nabijete i úspornější notebook s nabíjením přes USB-C. Pracuje na 12 i 24 V, takže poslouží i v kamionu, váží 28 gramů a FIXED na ni dává tříletou záruku.
Výkonnější notebook, který si řekne o 100 W, potřebuje nabíječku s odpovídajícím portem. Choetech 130W za 599 Kč ho má a přidává další USB-C a USB-A, každý s výkonem až 30 W při samostatném použití. Při současném použití se ale tyto dva porty dělí o 24 W, takže všechny tři porty dohromady dodají nejvýš 124 W. Na deklarovaných 130 W se dostanete kombinací hlavního USB-C a jednoho dalšího portu.
To už naráží na limit zásuvky v autě. Pokud je dimenzovaná na 120 W, tedy 10 A při 12 V, plný výkon Choetechu nevyužijete; část příkonu navíc spotřebuje samotná nabíječka.
CARSPA PX-500: na 500 W už zásuvka zapalovače nestačí
Měnič z 12 na 230 V umožní v autě používat spotřebiče s běžnou zástrčkou. Zásuvka zapalovače ale jeho výkon omezuje: má-li limit 120 W, pro připojený spotřebič zbude kvůli ztrátám v měniči ještě méně.
Kdo potřebuje stovky wattů, musí měnič připojit přímo k autobaterii vhodně dimenzovanými kabely s pojistkou. Takový je CARSPA PX-500 v 12V verzi za 2 468 Kč, který trvale dodává 500 W a krátkodobě zvládne až 1 000 W. Dodává střídavé napětí se stejným základním průběhem jako domácí zásuvka, označovaným jako čistá sinusovka. Levnější měniče tento průběh nahrazují stupňovitým, se kterým některé malé nabíječky nebo digitální hodiny nemusí fungovat správně. Pro telefon či notebook nabíjený přes USB-C ale dává větší smysl předchozí autonabíječka: odpadá převod na 230 V a zpátky přes síťový adaptér.
Při plném výkonu a vstupním napětí 12 V odebírá měnič z baterie přes 40 A. S vypnutým motorem ji takový odběr rychle vybije, a pak přijde na řadu poslední vychytávka.
NOCO Boost X GBX45: powerbanka, která nastartuje motor
Vybitá nebo vadná baterie je nejčastější důvod výjezdu asistenční služby. Německý autoklub ADAC loni zaznamenal téměř 3,7 milionu výjezdů a ve 45,4 % z nich byla na vině startovací baterie. Nejvíc výjezdů měl v lednu.
Startovací powerbanka NOCO Boost X GBX45 za 4 998 Kč je nejdražší položka výběru a pomůže, když kvůli vybité baterii nenastartujete a nemáte po ruce druhé auto se startovacími kabely. Je určená pro 12V olověné autobaterie a benzinové motory o objemu do 6,5 litru nebo naftové motory o objemu do 4 litrů. Svorky připojíte podle návodu k autu, stisknete tlačítko a po rozpoznání baterie máte minutu na nastartování. Potom se startovací funkce vypne a pro další pokus musíte zdroj vypnout a znovu zapnout. Ochrana UltraSafe brání jiskření a hlídá prohozené svorky. Poškozenou nebo zmrzlou baterii ale takto startovat nesmíte.
Startovací zdroj vybírejte hlavně podle typu a objemu motoru, pro který je určený. Vysoké číslo v ampérech na obalu může označovat jen krátkodobý špičkový proud, takže samo o sobě není dobrým vodítkem.
Mimo zimu poslouží GBX45 jako obyčejná powerbanka. Přes USB-C nabije telefon nebo notebook výkonem až 60 W a stejně rychle se nabíjí i sám. NOCO slibuje dost energie na nastartování už po pěti minutách nabíjení z úplně vybitého stavu. S 60W USB-C PD nabíječkou se zdroj plně nabije za 48 minut. V noci se hodí i jeho světlo se 100 lumeny.
Držák, nabíječka i kompresor umějí cestu zpříjemnit. Při vybavování auta bych ale nejdřív myslel na situace, kdy jde o víc než pohodlí. Začal bych proto RescueToolem a startovací powerbanku přidal jako druhou. Nůž pomůže se zaseknutým pásem nebo tvrzeným oknem, powerbanka s vybitou baterií.