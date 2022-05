Používáte filtr modrého světla? S tímto trikem očím ulevíte ještě více

Zírání do displeje není pro vaše oči vůbec zdravé, zvlášť před spaním

Většina smartphonů nabízí funkci filtru modrého světla, avšak ta podle odborníků nedostačuje

Červený filtr by měl být pro oči před spaním nejpřijatelnější

Pokud vaše práce spočívá v ustavičném zírání do obrazovek, určitě dobře víte, jaký je to pocit mít unavené oči. Ať už jde o počítač, tablet či smartphone, oči v důsledku vystavení zářícím pixelům dost trpí. Mnozí navíc ještě mimo práci koukají na televizi. Částečným řešením se jeví být filtr modrého světla, který má většina z nás na mobilu a na počítači. Funguje tak, že konvertuje modré odstíny do pro oči přijatelnějších žlutých tónů. Experti se však shodují, že ani to není nejlepší, a doporučují přechod na červenou.

Červená je nová modrá

Červenou vnímá většina expertů na zdraví očí jako tu nejlepší alternativu, když už tedy do displeje mžourat musíte. Je to z toho důvodu, že v červeném světle je oproti jiným frekvencím viditelnost značně snížená. Červené podsvícení tak zmate oči a vám pocitově přijde, že paprsky světla nejsou tak jasné, jako třeba u bílého či žlutého odstínu.

Pokud se tak budete dívat na displej s červeným filtrem ve tmě, případně alespoň v lehkém přítmí, vaše rozšířené zorničky se nebudou muset tolik přizpůsobovat okolním světelným podmínkám. Ve chvíli, kdy odhlédnete od obrazovky do tmy, se oči mnohem rychleji adaptují. To přispěje k tomu, že se nebudou tak často unavovat a zdraví se prodlouží i v dlouhodobém horizontu.

Jak nastavit červený filtr na iPhonu?

Přímo v systémech iOS a iPadOS existuje funkce zapnutí červeného filtru. Důležité je zmínit, že filtr s barevným odstínem se musí zapínat ručně, tudíž automaticky v základu nefunguje. Můžete si ale pomoci Zkratkami, aktivací dvojitým poklepáním na záda iPhonu, případně jednoduše poprosit asistentku Siri. Jak přesně tuto vychytávku zprovoznit?

Otevřete Nastavení na iPhonu nebo iPadu Vstupte do Zpřístupnění –> Displej a velikost textu Zde vyberte možnost Filtry barev Funkci zapněte, z nabídky vyberte Barevné tónování a intenzitu i odstín dejte na maximum

Nutno ještě upozornit, že položky na displeji ve stejném odstínu filtru logicky nejsou vidět, což se týká barevných filtrů obecně. V našem případě tak neuvidíte třeba červené písmo, prvky ikon aplikací a tak dále.

Jak nastavit červený filtr na Androidu?

Na platformě Android je nejjednodušší použít aplikaci, protože každá grafická nadstavba má příslušné nastavení řešené jinak. Přímo na Google Play najdete aplikaci od českých autorů jménem Twilight: Filtr modrého světla. Ta je oblíbená všude po světě, v obchodě dostala již víc jak 400 tisíc převážně kladných recenzí a vysloužila si také plaketu Výběr redakce.

Aplikace má velkou výhodu, protože nabízí mnohem propracovanější nastavení odstínů, přímá doporučení od odborníků na „zákeřné“ modré světlo a také třeba automatické zapnutí vámi předvoleného filtru po západu slunce, nebo klidně v jakoukoliv denní dobu, kterou si vyberete. Navíc je dostupná zcela zdarma.