Pospěšte si, než to Rockstar zařízne. GTA 5 si teď zahrajete přímo v prohlížeči

- Zkraťte si čekání na GTA 6 u stále ještě aktuálního pátého dílu
- Nemusíte nic instalovat, zahrajete si rovnou v prohlížeči
- S hraním ale neotálejte, minulé pokusy Rockstar Games poměrně rychle zatrhl
Aktuální hit ve světě videoher z posledních týdnů a měsíců může být pro někoho poměrně překvapivý. Nejde totiž o žádný konkrétní titul, ale o hraní různých her přímo v prohlížeči, především pak starých klasik ve stylu Need for Speed Underground 2. Ne vždy se ale jedná o více než dvacet let staré vykopávky, ve svém prohlížeči si můžete spustit i stále ještě aktuální Grand Theft Auto V, které už za pár dní zcela po právu zastíní jeho velmi očekávaný nástupce GTA VI.
Plnohodnotný herní zážitek přímo v prohlížeči
A jak si páté GTA zahrát? Poměrně jednoduše, stačí jít na stránku playgta5.com a chvíli počkat, než se načtou všechny potřebné prvky hry. Závisí také na volbě prohlížeče – zatímco v Safari měla hra problém s načítáním, v Chrome žádný problém nebyl. Také váš hardware hraje roli, takže pokud nemáte RAM na rozdávání, nejspíše budete mít smůlu.
Zahrát si můžete jak příběhový režim, tak také oblíbený multiplayer, byť na malých a počtem omezených serverech. Co se týče samotného výkonu hry, na klasickou konzolovou či PC verzi se ta z prohlížeče pochopitelně nechytá a žádný velký zážitek nečekejte. V tomto případě jde ale spíše o ukázku současných technických možností, než o uspokojivou herní zkušenost.
GTA 5 is playable IN A WEB BROWSER 🤯
No DISC.
No ROM.
Enjoyhttps://t.co/SLlBM9m5Kw pic.twitter.com/XGuMHN4nM2
— Hurricane (@hurricodes) November 15, 2026
Pokud si chcete Grand Theft Auto V v prohlížeči zahrát, raději dlouho neotálejte. Hra byla k dispozici pro hraní v prohlížeči již v minulosti, avšak právníci Rockstar Games byli velmi rychlí a hru z internetu dokázali velmi rychle stáhnout. Nyní to vypadá, že titul by mohl mít delší život, než jeho předchůdce, přesto je i v tomto případě poměrně pravděpodobné, že si hraní pátého dílu GTA v prohlížeči dlouho neužijeme.
Vzhledem k současnému trendu spouštění her v prohlížeči ale nemusíte zoufat ani v případě, že stále ještě poslední iterace slavné značky přestane fungovat. Pamětníci se mohou pustit třeba do hraní některého z dílů klasické 3D trilogie, třeba GTA III nebo GTA: Vice City. Popřípadě můžete s trochou snahy nalézt i jiné videoherní legendy, kterými si můžete ukrátit čas bez nutnosti instalace.