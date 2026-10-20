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Poslední šance vyhrát špičkový fotomobil. Nové Oppo se už zítra představí světu

PR článek
PR článek 20. 10. 20:17
Smartphone Oppo Find X10 Pro Max

Už zítra se představí nové Oppo Find X10 Pro Max a Mobil Pohotovost jeden kus pošle jednomu ze soutěžících. Pokud chcete být ve hře i vy, zbývá poslední možnost. Registrace končí 21. října v 17:00.

Oppo chystá novinku pro všechny, kteří od telefonu očekávají špičkové fotky. Find X10 Pro Max bude prvním smartphonem na světě se třemi 200Mpx fotoaparáty a díky spolupráci se švédským Hasselbladem míří mezi nejlepší fotomobily tohoto roku. Jaké parametry přesně nabídne, se dozvíme při zítřejší premiéře. Vy už teď můžete udělat první krok k tomu, abyste ho měli v kapse.

Jak se zapojit do soutěže? Chcete nové Oppo vyhrát? Stačí se na mp.cz/oppo-novinka přihlásit k odběru novinek a tím se rovnou zapojíte do soutěže. Navíc vám neuniknou podrobnosti o telefonu, které zatím zůstávají pod pokličkou. Mobil Pohotovost výherci novinku pošle krátce po premiéře.

Smartphone Oppo Find X10 Pro Max

Ale pozor – čas máte jen do zítřka, tedy do středy 21. října do 17:00. Přesně v tu chvíli začne oficiální prodej telefon a možnost registrace se uzavře. Pokud chcete mít šanci získat nový fotomobil mezi prvními, zapojte se do soutěže přímo zde.

Autor článku PR článek
PR článek
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