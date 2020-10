Porsche Taycan s „batohem na zádech“ potvrzeno. Podívejte se na záběry z testování

Stylovější verze s batohem na zádech je posledních několik let velmi populární. Shooting Brake modely v nabídce má například Mercedes a nedávno stejnou karosářskou verzi představil i Volkswagen pro Arteon. Do jisté míry svůj Shooting Brake má také Porsche, ačkoli Panameru s batohem na zádech označuje jako Sport Turismo. Do budoucna se však dočkáme druhého modely s větším zavazadelníkem.

Spekulovalo se o tom již delší dobu. Hned několikrát bylo Porsche Taycan Cross Turismo nafoceno při testování a nyní se na YouTube kanále s názvem Automotive Mike objevilo video z testování ze samotného Nurburgringu.

2021 PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO SPIED TESTING AT THE NÜRBURGRING

Porsche Taycan nám nedávno dělalo společnost na jednom z menších polygonů uprostřed Hockenheimringu a díky této zkušenosti víme, jak by měl vypadat sportovní elektromobil. Porsche svojí úlohu zvládlo se ctí a Taycan nás více než překvapil. Jestli podobné jízdní vlastnosti bude mít i verze Cross Turismo, tak se máme na co těšit.

Aktuálně neznáme žádné detaily. Můžeme spekulovat, že Taycan Cross Turismo dorazí ve stejných variantách jako si můžete nyní koupit Taycan. Tedy Taycan 4S, Taycan Turbo a Taycan Turbo S. Nejsilnější verze má v útrobách 93,4kWh baterii a maximální výkon činí 761 koní. Naopak základní verze má 79,2kWh baterii a výkon 530 koní.

V těchto dnech i s ohledem na celosvětové dění kolem koronaviru jen těžko odhadovat, kdy nastane nejlepší čas, aby Porsche svojí novinku ukázalo světu.