Porsche Taycan Cross Turismo oficiálně: luxusní čtyřkolka na elektřinu

Porsche představilo nový přírůstek do svého portfolia elektromobilů v podobě praktičtější verze sedanu Taycan. Nový Taycan Cross Turismo sice není úplně rodinné MPV, ale větší kufr, více prostoru pro cestující na zadních sedačkách a vyšší světlá výška z něj dělají solidní vůz třeba pro chataře, kteří chtějí svoji rodinu do víkendového sídla dopravit co nejrychleji.

Nové Porsche bude dostupné celkem ve čtyřech variantách, které se budou lišit výkonem i výbavou. Konkrétně půjde o Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo a Taycan Turbo S Cross Turismo. Všechny budou shodně mít dvojici elektromotorů, pohon všech čtyř kol, stejnou baterii, prosklenou panoramatickou střechu a v neposlední řadě palubní multimediální a navigační systém s podporou Apple Car.

Výrazným designovým prvkem je také plastové krytí blatníků, prahů a nárazníků, které chrání choulostivé části vozu při jízdě po nezpevněných cestách. Na nich pomůže také adaptivní vzduchové odpružení, které v Gravel režimu dodá dalších 10 mm světlé výšky navíc ke 20 mm, o které sedí novinka výše než standardní Taycan.

Vrcholná verze Taycan Turbo S Cross Turismo zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,7 vteřiny, což je jen o 0,1 vteřiny méně než klasický Taycan. Modelu Turbo Cross Turismo zabere stejný úkon 3,1 vteřiny, v případě Taycanu 4S Cross Turismo a 4 Cross Turismo to z nuly na stovku potrvá 3,9, respektive 4,8 vteřiny.

Všechny modely budou samozřejmě plně na elektrický pohon, přičemž by shodně měly disponovat sestavou 800V baterií Performance Battery Plus, která má kapacitu 93,4 kWh. Přesné údaje o dojezdu jednotlivých verzí si ale Porsche zatím nechává pro sebe.

Podobně jako u klasického Taycanu bude bohatý seznam příplatkové výbavy, v němž nebude chybět dodatečné offroad krytí, prémiový audiosystém Bose, head-up displej nebo masážní sedadla. Široké budou i možnosti přizpůsobení vzhledu, od exteriéru přes interiér až po kola.

Taycan Cross Turismo: Digital World Premiere

Podívejte se na záznam streamu, na kterém bylo nové Porsche představeno

Vedle nového automobilu představila značka také dvojici prémiových elektrokol – jedním je eBike Sport určený do města a na zpevněné povrchy, druhým pak eBike Cross pro ty, kdo se rádi vydávají do terénu. K dispozici pro ně bude i speciální zadní držák na Taycan Cross Turismo, který pojme až tři kola a umožní i s nimi otevírat víko kufru. Základní model Taycan 4 Cross Turismo bude v USA startovat na 90 900 USD, u nás tak po přepočtu a přičtení DPH můžeme očekávat částku přibližně 2,4 milionu Kč.