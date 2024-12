Porno místo hudby: Spotify zobrazuje namísto videoklipů obsah pro dospělé

Hudební streamovací platforma opět řeší problémy s pornografií

Ve vyhledávání se mohou objevit mimo jiné i filmy pro dospělé

Jak hodlá Spotify problém řešit prozatím není známo

Hudební streamovací služba Spotify patří mezi nejpopulárnější svého druhu na světě. Ostatně pochlubit se může přes 640 milionů uživatelů na více než 180 trzích, což rozhodně není málo. Kromě poslechu hudby si můžete na populární platformě vychutnat také stále oblíbenější podcasty, nebo třeba hudební videoklipy. A právě v tomto ohledu potkal Spotify poměrně nepříjemný problém – namísto videoklipů populárních interpretů začala služba zničehonic nabízet klipy s pornografickou tematikou, pro kterou uživatelé na Spotify rozhodně nechodí.

Porno na Spotify?

Jeden z uživatelů se na Redditu pochlubil screenshotem z aplikace, kdy se pokusil vyhledat známou interpretku s přezdívkou M.I.A., nicméně na prvních místech mu vyhledávání nabídlo castingové video pro dospělé s pornoherečkou Miou Khalifou. Konkrétní video po zadání dotazu se již sice nezobrazuje, nicméně s trochou hledání lze najít další s podobnou tematikou. Některé účty se maskují za podcasty zabývající se erotikou, jiné se změtí alfanumerických znaků snaží zakrýt svůj skutečný účel.

Zástupkyně společnosti Spotify Laura Bateyová sdělila v e-mailu serveru The Verge, že uvedené příklady již byly odstraněny z důvodu porušení zásad platformy. Mezi tyto zásady pochopitelně patří také zákaz sexuálně explicitního materiálu. Nalezená videa podle všeho nikdo ze Spotify před a ani po nahrání nezkontroloval, přičemž pokud by je uživatelé chtěli nahlásit sami, rozhodně jim to Spotify nijak neusnadní. V aplikaci pro jednoduché nahlášení chybí tlačítko – místo toho musí uživatelé zkopírovat adresu URL obsahu a přejít na webovou stránku pro nahlášení možného porušení pravidel a zásad platformy.

Pornografie na Spotify bohužel není ničím novým. Další nedávné příspěvky na Redditu obsahují příklady řady explicitních videí ve výsledcích vyhledávání a dokonce i erotických zvukových záznamů, které byly jednomu uživateli navrženy v algoritmem v rámci playlistu Discovery Weekly. Jak se k celé záležitosti služba postaví není prozatím jasné, nicméně bez přísnějšího moderování se vystavuje nejen riziku postihu, ale také možnému odlivu uživatelů.