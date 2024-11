Populární sci-fi sága Mass Effect se dočká vlastního seriálu. Na starosti ho má Amazon

Herní sérii Mass Effect pravděpodobně rozšíří seriálová adaptace

Na starosti ji dostane Amazon, který na herní tematiku v poslední době hodně vsází

Bližší detaily jsou prozatím zahaleny tajemstvím

Po dlouhých letech špatných adaptací videoherních klasik to vypadá, že se konečně blýská na lepší časy. Povedených adaptací rok od roku přibývá, přičemž některé z nich se staly bez přehánění kasovní trháky, jako třeba Super Mario Bros. ve filmu. Svou trochou do mlýna nyní přispívá také gigant Amazon, který pro svou streamovací platformu Prime stále hledá zajímavé tituly, kvůli kterým by stálo za to si jej pravidelně předplácet. Z videoherní tematikou zabodoval například skvělým Falloutem (ČSFD: 84 procent) nebo adaptací série Yakuza (ČSFD: 68 procent).

Jaké téma zpracuje seriál Mass Effect?

Ačkoli na adaptaci série Tomb Raider Amazon stále ještě pracuje, podle všeho se nespokojí jen s ní. Dle známého serveru Variety v Amazonu připravují vlastní zpracování vesmírné mýdlové opery Mass Effect od studia BioWare. Tato série patří mezi velmi úspěšné, ostatně celosvětově se ji prodalo přes 20 milionů kusů. Na starosti ji podle serveru dostalo studio Amazon MGM Studios, přičemž chybět by neměl ani scénárista Daniel Casey či producenti Mike Gamble a Ari Arad.

Sci-fi sága v současné době trochu stagnuje – poslední příspěvek nesl podtitul Andromeda, přičemž ten nebyl z pohledu kritiků a hráčů příliš úspěšný (Metacritic: 72 na PC), minimálně ne tak, jak by si všichni představovali. Vzhledem k bohatosti světa, jaký se podařilo BioWare vytvořit (který kromě her obsahuje také knihy a komiksy), se seriálové zpracování může týkat řady různých témat, přičemž se nemusí točit přímo okolo hlavního protagonisty her, komandéra Sheparda (či komandérky, podle volby hráče). Ve hře je například první kontakt s mimozemskou civilizací, kolonizace planet či obnova galaxie po útoku Reaperů. Detaily jsou prozatím zahaleny tajemstvím, nicméně Mass Effect patří mezi žhavé kandidáty na povedené seriálové zpracování.