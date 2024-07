Populární Fallout zachraňují fanoušci! Stahujte zdarma masivní rozšíření Fallout: London

Fallout: London je obrovská modifikace pro Fallout 4

Nabízí až 90 hodin zábavy, přes 200 úkolů a plně nadabované postavy

Zatímco se připravuje další sezóna seriálu, herní Fallout 5 je pořád v nedohlednu

Namlsal vás nedávný seriál a dali byste si rádi nějaký nový Fallout? Inu, máte smůlu a štěstí zároveň. Čtyřka vyšla už před téměř dekádou, Fallout 76 je něco trochu jiného a relativně nedávno oznámená pětka vyjde realisticky tak za další dekádu.

Fanoušci v Londýně

Naštěstí jsou tady fanoušci, respektive šikovná komunita moderů a více či méně amatérských vývojářů, kteří dali dohromady Fallout London. Modifikaci pro Fallout 4, která v praxi funguje jako de facto neoficiální datadisk.

Fallout: London je volně ke stažení na GOGu, ale je taky kompatibilní s verzí hry ze Steamu, ovšem pozor – Fallout: London musíte aplikovat na verzi Falloutu 4 před nedávným patchem, který hru updatoval pro současnou generaci konzolí.

Fallout: London byl ve vývoji už od roku 2019 a do hry přidává zbrusu novou lokaci i příběh, a to včetně plně nadabovaných postav (což u modů nebývá pravidlem) a 200 nových úkolů. Pokud nebudete chtít virtuálním Londýnem prosvištět co nejrychleji, mohl by vám „datadisk“ zabrat až něco kolem devadesáti hodin čistého herního času.

Znovuoživený Fallout

Jak už padlo výše, Fallout je na tom teď momentálně poněkud zvláštně. Z populárního postapokalyptického světa aktuálně žádné hry nevychází, ale paradoxně se z čista jasna na Amazonu zjevil seriál. Ten má sice své mouchy, ale obecně vzato jde o velice povedený seriál a jednu z nejlepších seriálových/filmových adaptací her.

Seriál se povedl nejen kriticky, kdy získával jednu pochvalnou recenzi za druhou (Metacritic 73), ale byl o něj i velký zájem ze strany diváků. Zájem byl dokonce takový, že začaly všechny zúčastněné strany rychle pracovat na další sezóně a pokud to nebude z nějakého důvodu obrovský průšvih, budou následovat další sezóny.

Popularita seriálu tak logicky (podobně jako třeba tehdy u Zaklínače či Cyberpunku) najednou vzbudila velký zájem o herní předlohu, jenže ona teď žádná aktuální není. Jistě, můžete hrát Fallout 4, jenže ten je starý už téměř deset let, ale třeba ani jeho nedávný velký patch pro současnou generaci konzolí s ním toho zase tolik neudělal. Naštěstí funguje ale třeba onlineovka Fallout 76, který sice na trh svého času nevkročil pravou nohou, ale Bethesda z něj skrze permanentní aktualizace udělala poměrně jinou, výrazně lepší hru.

Fallout 5 je hodně daleko

No a pak visí ve vzduchu Fallout 5. Další plnohodnotný díl série, která začala svůj život v roce 1997 sice oficiálně oznámený je, ale jeho tvůrci, vývojářské studio Bethesda, se k němu pořádně dostane až po vydání taktéž oznámeného The Elder Scrolls VI. A o tom taky nevíme prakticky nic, neboť k TESVI se Bethesda dostává až teď, po vydání loňského Starfieldu. Na kterém se tedy mimochodem pořád pracuje a chystá se například velký datadisk Shattered Space.

Pokud tak Bethesda nezačne velice rychle nabírat velké množství nových vývojářů, nebo pokud se nebude na Fallout 5 podílet jiné studio, nejspíš si počkáme opravdu dlouho. The Elder Scrolls VI nemá smysl očekávat dřív než za dva nebo tři roky, tudíž Fallout 5 může dorazit klidně až po roce 2030.

Mezitím tu máme ale titulní Fallout: London a kdybyste si chtěli zahrát něco jako Fallout, zkuste se poohlédnout po titulech jako Wasteland 3, The Outer Worlds, nebo třeba Metro Exodus. Nebo zamířit na taktéž zmíněný GOG, zatnout zuby a zkusit se vrhnout do desítek let starých prvních dílů.