Poprvé za volantem Škody Fabia: jezdí skvěle a potěší i technologické fanoušky

Po konci Škody Citigo (recenze) se Fabia stala vstupní branou do modelové palety Škody Auto. Bylo tedy jasné, že na čtvrté generaci si mladoboleslavská automobilka musí dát záležet. Novinka je samozřejmě větší, širší a má i lepší aerodynamiku – to nejspíše nikoho dvakrát nepřekvapí. Po prvních jízdách však můžeme říct, že i daleko lépe jezdí a jen těžko se na ní hledají nějaké ty chyby.

Prozatím jen tříválce

V aktuální nabídce najdete hned tři litrové tříválce. Čtyřválcová patnáctistovka dorazí až později. Nejslabší verzí je atmosférický motor naladěný na 80 koní, který si koupíte výhradně s pětistupňovou manuální převodovkou. Přeplňovaná verze produkuje o 15 koní více a výkon se přenáší na přední kola přes šestistupňovou manuální převodovku. Až verze s výkonem 110 koní umí spolupracovat jak s šestistupňovým manuálem, tak sedmistupňovým automatem DSG.

Poslední jmenovanou verzi jsme si krátce vyzkoušeli na polských silnicích, a to jak verzi s šestistupňovým manuálem, tak automatem. Po prvních desítkách kilometrů na vás dýchne, jak je auto skvěle odhlučněné. Do čtyř tisíc otáček o motoru prakticky nevíte, až posléze se začne jeho zvukový projev hlásit o slovo.

Původně jsem se obával, jak si motor s Fabii poradí, a to především v případě, kdy budete mít v autě několik dalších osob a nějaký ten obsah v zavazadlovém prostoru. Nyní vám mohu s klidným srdcem říct, že 110 koní bude dostačovat. Slabší verze budou dobře sloužit především lidem, kteří ještě nemají rodinu, popřípadě jezdí – hezky česky řečeno – okolo komína.

V nabídce chybí adaptivní podvozek DCC, ale on vlastně není potřeba. Jízda byla i na větších, sedmnáctipalcových kolech dostatečně pohodlná i plavná. Chyby se opravdu hledají jen těžko, pozice za volantem je příjemná, podvozek svoji práci odvádí velmi dobře a to stejné se dá říci o převodovkách, ať už sáhnete po manuálu nebo automatu. Automat má logicky rychlejší reakce a auto působí dynamičtěji, a pokud se má Fabia stát univerzálním rodinným autem, osobně bych vám doporučil právě DSG.

Čtvrtá generace má na délku 4108 mm, na šířku 1780 mm a na výšku 1459 mm. Vyrostl i rozvor, a to na 2564 mm, podobně jako zavazadlový prostor, který pojme až 380 litrů. Do palivové nádrže natankujete maximálně 40 litrů, což při spotřebě okolo 5,5 litru znamená dojezd okolo 700 kilometrů. Na nějaké bližší hodnocení spotřeby budeme potřebovat s autem najezdit více kilometrů.

Slušná nálož technologií

Po několika málo minutách za volantem jsem začal přemýšlet o tom, jak se automobilový svět posunul. Jak už jsem výše zmiňoval, Fabia je aktuálně vstupním vozem do modelové palety Škody Auto, a přesto si v konfigurátoru najdete věci, které ještě pár let byly součástí maximálně tak Škody Superb (recenze).

Dnešní doba je o tom, že zákazník si může vybrat, a ty nejlepší technologické vychytávky či jízdní asistenti už dávno nejsou k dispozici výhradně pro vlajkové modely jednotlivých automobilek. A to je pro koncové zákazníky jedině dobře.

Adaptivní tempomat, parkovací kamera, hlídání jízdního pruhu, parkovací asistent, hlídání mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek či Bi-LED světlomety, které oceníte především v zimních měsících. To je jen krátký výčet asistentů, ze kterých si zákazník může vybrat.

Ani interiér se nemá za co stydět

Volant i displej infotainmentu vám rychle připomene, že usedáte do auta od Škody Auto. Přepracovaná je palubní deska, která má nově v rozích kruhové výdechy klimatizace. Před volantem můžete mít digitální přístrojový štít, který umožňuje až pět režimů zobrazení. Samotnou kapitolou je však infotainment.

Ve vrcholné verzi nabízí 9,2palcový displej, který známe například ze Škody Octavia. Samozřejmostí je neustálé připojení k internetu, ze kterého těží online navigace, ale také systém eCall, který v případě nehody automaticky spustí tísňové volání.

Nechybí ani podpora Apple CarPlay (i bezdrátově) a Android Auto (pouze drátově). Spárovat si s Fabii můžete také svůj telefon a mít tak přehled o tom, zda je auto zamčené, přímo z vašeho chytrého telefonu, který si můžete nabíjet na bezdrátové podložce nebo využít jeden z až pěti USB-C konektorů. Za příplatek můžete využívat také hlasovou asistentku Lauru, která mluví patnácti jazyky, včetně češtiny.

Vyhřívaný volant je příjemným benefitem do chladných dní, stejně jako dvouzónová klimatizace do horkých letních dní. Líbí se mi, že klimatizační podmínky se stále ovládají pomocí otočného hardwarového tlačítka, stejně tak tlačítko pro ovládání systému start/stop. O bezpečnost posádky se v případě nehody stará 9 airbagů.

Nejdynamičtější auto v segmentu?

Designéři použili stejný designový jazyk na Škodu Enyaq a jejich heslo bylo vytvořit nejdynamičtější auto v daném segmentu. Posuďte sami, zda se jim to povedlo. Mně osobně se nová generace líbí a věřím, že to tak bude mít i většina z vás. Auto má hned několik ostřejších křivek i zadní spoiler, který pomáhá dobré aerodynamice, jež se zastavila na hodnotě 0,28, což je nejlepší hodnota v daném segmentu.

Designovou stránku si můžete vylepšit dvoubarevným lakováním, panoramatickou střechou, ale i koly, a to až o velikosti 17 palců. Maska chladiče je vybavena „žaluziemi“, které jsou ve chvíli, kdy je potřeba motor zahřát, zavřené a v případě potřeby chlazení se otevírají.

Celkově je k dispozici devět barev karoserie, mezi které patří také nové metalické odstíny oranžová Phoenix a šedá Graphite. Odstíny šedá Graphite a černá Magic jsou také použity v rámci Color Conceptu jako kontrastní barvy pro střechu, kryty vnějších zpětných zrcátek a kola z lehké slitiny. Šedá Graphite je navíc použita pro rámeček masky chladiče.

Už není malá, ale ani levná

Za novou generaci zaplatíte minimálně 329 tisíc korun, ovšem dostat se s cenovkou přes půl milionu korun není vůbec těžká práce. A tak se nabízí otázka, pro koho je vlastně nová generace určená? Díky pestrosti nabídky si na své přijdou i zákazníci, kteří se spokojí s relativně malou výbavou, ale také ti, kteří si už rádi připlatí za určité věci a pro které bude Fabia univerzálním autem.

Osobně se mi líbí, že existují široké možnosti, jak si Fabii poskládat. Díky tomu si každý může vybrat to, co chce zrovna on, popřípadě to, co mu dovolí rozpočet. Tak jako tak, Fabia se velmi povedla a jsem přesvědčen o tom, že o prodeje nebude mít nouzi. Na detailnější dojmy a závěry si však počkáme, až se nám novinka dostane do rukou na delší čas na českých silnicích.