Poprask kolem řady Galaxy S21! Na internet unikla oficiální videa

Více než měsíc před oficiální premiérou, která je naplánována na 14. ledna, se na internet dostala oficiální promo videa k chystané modelové řadě Samsung Galaxy S21. O jejich zveřejnění se (opět) postaral americký leaker Max Weinbach. Právě Max loni jako první na světě zveřejnil úplně první reálnou fotografii Samsungu Galaxy S21 Ultra a letos na svůj triumf navazuje. Odhalen byl i termín zahájení prodeje – stane se tak už 29. ledna.

Max zveřejnil krátké promo video (teaser) ke všem třem modelům – Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Vůbec poprvé si také můžeme prohlédnout novou barevnou variantu Phantom Violet, která rozhodně hned tak nezapadne. Tělu dominuje fialová, modul s fotoaparáty a tlačítka na bocích se pro změnu drží měděného odstínu. Rozhodně se těším, jak tahle verze bude vypadat naživo, ale zatím nevíme, zda se téhle extravagantní kombinace dočkáme i u modelu S21 Ultra. Je totiž docela možné, že ji Samsung nabídne jen u prvních dvou smartphonů.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra nabídne 6,9palcový panel, 108Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx „širokáč“ a dva desetimegapixelové teleobjektivy, přičemž jeden nabídne až 10x optický zoom. Galaxy S21+ bude mít zobrazovač o velikosti 6,7″, 12Mpx hlavní fotoaparát i širokoúhlý objektiv a 64Mpx teleobjektiv. Nejmenší Galaxy S21 má 6,3palcový displej a stejnou sestavu fotoaparátů jako Galaxy S21+.

Co na design řady Galaxy S21 říkáte? Dejte nám vědět do komentářů. A pokud vás zajímá, jak Galaxy S21 Ultra vypadá naživo, mrkněte se do našeho víkendového článku, ve kterém najdete vůbec první uniklou fotografii reálného zařízení. Společně s triem telefonů budou představena i sluchátka Galaxy Buds Pro s ANC. Spekuluje se ale, že se Samsung inspiroval u Applu a do balení nepřibalí nabíječku ani sluchátka. Tajně doufáme, že se tahle informace nepotvrdí.