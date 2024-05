Poplach v Samsungu: zaměstnanci budou poprvé v historii stávkovat, chtějí vyšší mzdy i odměny

Jihokorejský gigant řeší nepříjemnou záležitost, hrozí mu stávka zaměstnanců

Ti požadují zvýšení mezd o 6,5 procenta a odměny za rekordní kvartální zisky

Samsung ovšem nabízí pouze navýšení 5,1 procenta a žádné bonusy

Jako každá velká firma, také Samsung má své odbory a s těmi se vyplatí dobře vycházet. Národní odborová organizace Samsungu (NSEU) nyní vyzvala k jednodennímu protestu proti korejskému technologickému gigantu, což je vůbec poprvé, kdy se proti společnosti zvedají hlasy tisíců zaměstnanců. Odbory požadují zvýšení mezd spolu s dalšími bonusy vázanými na zisky společnosti Samsung. Je pravděpodobné, že jde o reakci na zjištění zaměstnanců, kteří se dozvěděli o 933% nárůstu provozního zisku firmy za 1. kvartál roku 2024, a tudíž se domnívají, že mají právo na část zisku.

Odbory reprezentují pětinu zaměstnanců Samsungu

Přibližně 28 tisíc zaměstnanců se 7. června zapojí do jednodenního protestu s využitím placeného volna, aby požadovali od Samsungu navýšení mezd. Oznámení o protestu učinili představitelé odborů na tiskové konferenci, přičemž podle agentury Reuters se na ní objevil transparent s nápisem „Nemůžeme nadále tolerovat represe vůči zaměstnancům, represe ze strany odborů“. Odbory totiž předpokládají, že vedení Samsungu na jejich požadavky nepřistoupí a pravděpodobně nebude dosaženo ani kompromisní dohody. To by mohlo vyvolat první velký odchod jihokorejských zaměstnanců od giganta ze Soulu.

Samsung se pokusil své zaměstnance uspokojit nabídkou zvýšení mezd o 5,1 procenta, nicméně odboráři s takto nízkým navýšením nesouhlasí. Podle nich je adekvátní navýšení ve výši 6,5 procenta a k tomu ještě mají náležet odměny na základě dosaženého kvartálního zisku z 1. kvartálu roku 2024. Očekává se totiž, že provozní zisk za následující čtvrtletí bude o něco nižší než ten aktuální, přičemž Samsung se nejspíše bude snažit dosáhnout maximální efektivity ve všech odvětvích snižováním nákladů.

Vzhledem k hrozící stávce dělníku bude pro Samsung velmi obtížné udržet vysokou úroveň výroby a zároveň snižovat náklady. Podle odborového předsedy Son Woo-moka jihokorejský gigant sice tvrdí, že se už deset let potýká s krizí, nicméně podle šéfa odborů to není důvod, aby čebol ignoroval požadavky zaměstnanců. Ačkoli je NSEU největší odborovou organizací Samsungu, není zdaleka jediná – o tom, zda se některá z dalších třech odborových organizací plánuje zapojit do stávky prozatím nejsou žádné informace, nicméně i tak musí Samsung řešit velmi nepříjemnou situaci.