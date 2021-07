Polovina telefonů střední třídy podporuje 5G. Odchod Huawei zapříčinil nárůst cen

Jak vypadala situace na trhu v 1. čtvrtletí roku 2020? Poprvé se nám ukázal koronavirus, o tom žádná, ale v mobilním odvětví byla situace značně odlišná. Pokud jste v té době měli zájem o telefon střední třídy, který se uměl připojit ke stále populárnějším 5G sítím, zbyly vám jen oči pro pláč.

Všechnu pozornost na sebe strhly vlajkové modely, které rychlé připojení často propagovaly obrovským písmem. Pak se ale situace změnila – ve 3. čtvrtletí toho samého roku se najednou objevilo mnoho takových modelů, až 20 % nabídky tvořily telefony se sítěmi 5. generace. Nabízí se otázka, jak to bylo s prvním čtvrtletím roku 2021? Opět jsme sledovali nárůst, téměř polovina prodaných telefonů v Evropě se k těmto sítím už připojit umí. Tato zařízení se nejčastěji prodávají v cenové hladině od 6 do 12 tisíc korun.

Také vás napadá, že těch míst, kde 5G skutečně funguje, je pomálu? Takové LTE, které mimo vesnice a zalesněné oblasti funguje už na opravdu mnoho místech a bereme je trochu jako samozřejmost, to zatím ještě není. Mobilní trh ale opět vyrostl tak jako tak, přispěla k tomu kromě žádaných dostupných telefonů i nově vytvořená kategorie – prémiová střední třída nebo, chcete-li, odlehčené vlajkové lodě. Ty se už pohybují na vyšších cenových příčkách, většinou od 12 do 22 tisíc korun.

Odchod Huawei ze střední třídy navýšil ceny telefonů

Kde je Huawei? Neměl to být přece ten, kdo porazí současné vůdce všech tabulek Apple a Samsung? Měl, jenže ze západního trhu v podstatě vymizel, zejména kvůli sankcím a nemožnosti využívat služby Googlu. Jeho hlavní síla spočívala v atraktivnosti designu, dobrém fotoaparátu, avšak hlavně v příznivé ceně. Tato značka nabízela mnoho modelů s cenovkou do 7 500 Kč, což se jí vyplácelo.

Všichni, kteří měli tuto velkou díru zalepit, se ale rozhodli pro jinou strategii: pojďme lidem přinést dražší zařízení, a to už se opět nacházíme v teritoriu daleko výše, než je 7 500 Kč. Zdá se, že pandemie, která po sobě zanechala velké škody, se nevyhnula ani mobilnímu trhu. Mnoho lidí muselo slevit ve svém výběru, aby si mohli nový smartphone pořídit, a tak vznikla větší a větší poptávka po levnějších telefonech. A co víc, právě těch dostupnějších modelů, které by byly atraktivní zejména pro rodiče dětí, ubylo.

Kdo nahradí Huawei?

Když se zeptáte, kdo měl ambice Huawei nahradit, byly by to nejspíše značky jako Xiaomi, možná OnePlus nebo dokonce nově přicházející Oppo. Právě ty vykázaly až čtyřnásobný nárůst v prodejích oproti prvnímu kvartálu loňského roku. Více než třetina prodaných telefonů, které by se daly označit jako dostupnější, pochází od těchto společností. Tlak, který to vyvíjí na Samsung a Apple, se zvyšuje.

Co se týče jihokorejského výrobce, ten má pokrytou skoro každou cenovou hladinu, ale co takový Apple? Za jeho nejlevnější aktuálně prodávaný chytrý telefon zaplatíme v našich končinách téměř 13 000 Kč, a to už je veliká částka. Ani široká nabídka ale nemusí Samsung zachránit, poněvadž noví výrobci přinášejí stále zajímavější kousky.

Dalo by se říct, že alespoň někde budou tito giganti v bezpečí – v segmentu vlajkových lodí – ale není tomu tak. Pokud někdo usne na vavřínech a nepůjde s dobou, nepřizpůsobí se novým požadavkům trhu, mlýnské kolo si ho najde. Všechny současné zářivé značky jako Xiaomi, OnePlus, Oppo a Vivo, tito všichni si pomalu, ale jistě získávají pozornost, stejně jako kdysi Huawei.

V přípravách jsou i nové ohebné telefony, což je oblast, kam se zřejmě bude ubírat budoucnost našich kapesních chytrých zařízení.