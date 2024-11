Politická reklama má na Googlu utrum. Dotkne se změna také Česka?

V příštím roce vstoupí v platnost nařízení omezující politickou reklamu na internetu

Google jakožto jeden z největších poskytovatelů reklamního prostoru má své výhrady

Výsledkem je, že politická reklama se v EU nebude ve službách Googlu zobrazovat

Ačkoli vnímáme Google především jako technologickou společnost, největší příjmy má z prodeje reklamního prostoru v rámci svého vyhledávání. Reklamy přitom mohou být různého charakteru, od předmětů denní potřeby, přes služby, až třeba po politickou reklamu. A právě poslední zmíněné nejspíše ve vyhledávání Googlu brzy skončí, minimálně v některých zemích, včetně těch tvořící Evropskou unii.

Konec politické reklamy na Googlu?

Google ve svém blogovém příspěvku uvedl, že v příštím roce přestane uživatelům v Evropské unii zobrazovat politickou reklamu, a to kvůli nejasnostem spojeným s novými předpisy o transparentnosti. Dále v příspěvku uvádí, že nadcházející pravidla pro transparentnost a cílení politické reklamy (TTPA), která mají zabránit zasahování do voleb a pomoci voličům informovaně se rozhodovat, přinesou značné „provozní problémy a právní nejistoty“. Google se totiž domnívá, že definice politické reklamy v nařízení TTPA, které má vstoupit v platnost v říjnu 2025, je příliš široká a ztěžuje spolehlivé určení obsahu, který by měl být omezen.

Technologický gigant proto plánuje přestat zobrazovat politickou reklamu ještě dříve, než TTPA vstoupí v platnost, přičemž tvrdí, že své rozhodnutí ještě bude vyhodnocovat. Bližší informace o přesném ukončení zobrazování politické reklamy na území Evropské unie by měl sdělit už v příštím roce. „V průběhu legislativního procesu jsme upozorňovali na možné dopady nařízení TTPA a problémy, které s sebou nesou některé jeho požadavky, avšak nařízení nakonec není dostatečně srozumitelné, čímž nám zabraňuje naplnit jeho požadavky,“ uvedl Google v prohlášení.

Připravované nařízení TTPA bude vyžadovat, aby byly politické reklamy na internetu jasně označeny a pomohly tak lidem získat informace o tom, zda je na ně reklama cílena, kdo ji platí, kolik za ni platí a s jakými volbami nebo referendem je spojena. Poskytovatelé reklamy musí také získat výslovný souhlas uživatelů, aby jim mohli zobrazovat cílenou politickou reklamu, přičemž nesmí používat údaje nezletilých osob a některé osobní údaje.