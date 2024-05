Pohled pod pokličku hokejového mistrovství světa: kolik lidí chodí na stadion a kolik jich sedí doma?

Jak vypadá sledovanost zápasů českého hokejového týmu v televizi i na stadionu?

O2 sdílelo několik zajímavých statistik, coby hlavní dohledový operátor šampionátu

Podle ČT byl absolutně rekordní čtvrteční zápas Česko vs. USA, který v televizi sledovalo 3,35 milionu diváků

Je ale pravděpodobné, že včerejší semifinálové a dnešní finálové zápasy přinesou další rekordní čísla (na tato data zatím čekáme)

Společnost O2 nesdílí s hokejovým mistrovstvím světa 2024 nejen hlavní dějiště – O2 arenu, které se po dobu konání turnaje přejmenovala na Arenu Praha – ale také se do značné míry stará o technické řešení. S Cetinem zajišťuje rychlý mobilní internet pro návštěvníky uvnitř, s Českou televizí řeší distribuci signálu pro vysílání a nelze opomenout ani ochranu před kyberútoky.

MS v hokeji sledují miliony lidí

Díky takto úzkému zapojení do fungování šampionátu v ledním hokeji nabízí operátor také zajímavá dat. Ta odhalují například sledovanost jednotlivých zápasů. O2 nám propůjčilo data k 22. květnu, kdy se odehrál poslední zápas skupinové fáze, konkrétně Česko vs. Kanada. Šlo o odpolední zápas, hraný v 16:20 a šlo tedy o nejsledovanější zápas do té doby.

O2 tvrdí, že náš zápas s Kanadou sledovalo zhruba 310 tisíc lidí, a to pouze přes iVysílání, nebo kanál ČT Sport přes digitální televizní službu O2 TV. Do tohoto součtu nejsou započítání klienti jiných operátorů sledující hokej přes konkurenční digitální televizi, popřípadě diváci sledující hokej přes klasické terestriální vysílání.

Čísla přímo „z kuchyně“ pak přinesl šéfkomentátor České televize Robert Záruba, který v tandemu s bývalým hokejistou Jakubem Voráčkem komentuje většinu zápasů našeho týmu na turnaji. Podle jeho informací si úterní zápas s Kanadou našel 2,951 milionu fanoušků.

Včerejší utkání Kanada-Česko si na ČT sport našlo 2 miliony 22 tisíc diváků, včetně streamu České televize to pak dělá 2.951.000 diváků. Je to zatím nejsledovanější pořad roku 2024 napříč všemi televizemi u nás – ještě nás čekají 3 hrací dny MS a pak … vánoční pohádka na ČT1. — Robert Záruba (@robertzaruba) May 22, 2024

I tato statistika je však mírně zkreslená – bere totiž v potaz počet přijímačů, ne počet samotných diváků, kteří u televize nebo tabletu sedí. Mimochodem, čtvrteční čtvrtfinálový duel s USA byl rekordní, Česká televize eviduje 3,35 milionu „diváků“, respektive aktivním přijímačů.

Kolik je fanoušků a odkud přijeli?

Modrý operátor kromě divácké úspěšnosti u televizních obrazovek a internetových přijímačů sleduje i zastoupení fanoušků a svých zákazníků přímo uvnitř arény. V tomto případě těžko zvolit absolutně nejnavštěvovanější zápas, protože dle oficiální údajů O2 areny byly všechny zápasy naplněny maximálně, tedy každý den platí návštěvnost 17 431 lidí.

Ze statistik operátora tak alespoň vyplývá, že nejvíce návštěvníků je z Prahy, druhá největší část přijíždí z okresu Praha-Východ a pak z Brna. Zástupci O2 pro nás také uvedli, že zahraničních návštěvníků evidují méně, než to na první pohled vypadá. Přesný počet však neuvedli.

„Zdrojem dat je komunikace SIM karty s telefonní sítí u účastníků, kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. SIM karta se pravidelně přihlašuje k síti i bez aktivity uživatele, aby mohl přijít hovor nebo zpráva. Z těchto primárních dat jsou pak automaticky odstraněny identifikátory uživatele. Až nad takovým anonymizovaným datasetem vytváří společnost O2 přepočty a analýzy. O2 pak dále poskytuje pouze agregované výstupy, identifikace jednotlivce je proto vyloučená," uvedlo k sebraným datům O2.