Pohled, který bolí: Samsung Galaxy Z Fold 2 ve vodě i v mrazáku. Přežil?

Pro zvýšení počtu odběratelů na YouTube se dá udělat spousta věcí. Jednou z nich je tortura velmi drahého zařízení, u které je většinou zajištěno velké množství zobrazení; následné příjmy z reklamy většinou počáteční investici dokážou spolehlivě . Přesně to se rozhodl udělat i neznámý youtuber Latrell Jennings. Před kameru postavil Samsung Galaxy Z Fold 2 v ceně 54 990 Kč, kterému se rozhodl celkem slušně naložit.

Není žádným tajemstvím, že smartphony s ohebným displejem nejsou vzhledem ke své konstrukci odolné vůči vodě. A přesně to se Latrell rozhodl prověřit v praxi. V prvních minutách videa Folda ponoří do vody, nicméně tenhle test telefon přežil a po vytažení z vody normálně funguje. Otázkou samozřejmě zůstává, zda by Fold fungoval i po 24 hodinách, ale pravděpodobně ne, jelikož by došlo k oxidaci. Přesto je poměrně překvapivé, že zařízení tenhle test vydrželo, vzhledem k přítomnosti mechanického kloubu, který je pro vniknutí kapaliny do útrob ideálním kandidátem.

Galaxy Z Fold2 Water Test & Freeze Test for 24 Hours | Can This $2,000 Phone Survive? (Re-upload)

Druhý test už je o něco brutálnější – youtuber telefon následně nechal na 24 hodin zmrazit, ale tady muselo být každému dopředu jasné, že tohle Fold 2 nemůže přežít. Už jen z toho důvodu, že se předtím do útrob voda musela dostat a její následné zmrznutí nad telefonem vyřklo jasný ortel.

Úsměvné jé, že i když youtuber video dělal především kvůli navýšení počtu odběratelů, klip během 24 hodin od publikace nedokázal nasbírat ani tisíc zobrazení.