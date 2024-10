Podzimní aktualizace Windows 11 přinesla zlepšení, které ocení úplně každý

Microsoft propašoval do Windows 11 užitečné vylepšení

Díky němu budou nadcházející aktualizace menší a zaberou méně času

Restartů se nezbavíme, ale alespoň budou o něco kratší

Microsoft za začátku tohoto měsíce vydal velkou podzimní aktualizaci systému Windows 11, která systém povyšuje na verzi 24H2 a přidává několik zajímavých novinek, především pro Copilot+ počítače. O jedné novince se Microsoft nezmínil, přitom přináší poměrně výrazné zlepšení, které ocení úplně každý.

Windows 11 zkrátí instalaci aktualizací

Jestli je u systému Windows skutečně něco otravné, tak jsou to aktualizace. Na jednu stranu je chvályhodné, že Microsoft svůj operační systém poctivě udržuje, na druhou stranu služba Windows Update velmi často vyžaduje stahování velkých souborů a mnohdy i restart systému, který se vždy přihlásí v tu nejméně vhodnou dobu.

Microsoft se průběžně snaží službu Windows Update krotit, naposledy tak učinil v podzimním updatu. Po něm mají být aktualizace úspornější jak z hlediska využití procesoru, tak i z hlediska doby instalace a délky restartu. Redmondští provedli ve Windows 11 hned několik úprav, díky kterým služba Windows Update funguje efektivněji – více využívá paměti RAM, umí úlohy zpracovávat paralelně a obecně je více optimalizovaná.

Aby Microsoft dokázal, o jak velkém zrychlení hovoří, provedl test aktualizační služby ve dvou verzích systému – 22H2 a 24H2. V prvním testu zkoušel rychlost updatu na dobře udržovaném zařízení se všemi bezpečnostními aktualizacemi, v druhém pak otestoval aktualizaci neudržovaného počítače s 18 měsíců starými záplatami.

Výsledky je následující:

Doba instalace se zrychlila o 45,6 procent / 43,6 procent

Čas restartu se zrychlil o 39,7 procent / 33,5 procent

Doba využití procesoru službou Windows Update poklesla o 15,3 procent / 25 procent

Služba Windows Update si také nově vyžádá stažení méně dat, běžný update by měl být zhruba o 200 MB menší. Jak je to možné? Jednoduše. Microsoft nebude do systémových aktualizací zahrnovat prohlížeč Edge, který se bude aktualizovat samostatně.

Iniciativu zrychlit instalaci aktualizací velmi vítáme, ještě by to chtělo odstranit nutnost restartovat celé zařízení. Snad někdy příště.