Do Windows 11 míří obří aktualizace umělé inteligence. Máme přehled všech vylepšení

Microsoft vydal podzimní aktualizaci Windows 11 a oznámil blížící se AI novinky pro Copilot+ počítače

Umělá inteligence zlepší vyhledávání, pomůže pracovat s děním na obrazovce nebo zvětšovat rozlišení stávajících fotografií

Insideři dostanou nové funkce k otestování ještě tento měsíc, do ostrého provozu by se měly dostat do konce letošního roku

Microsoft dnes ve večerních hodinách vypustil do světa podzimní aktualizaci Windows 11, která systém povyšuje na verzi 24H2. Svým rozsahem se jedná o jednu z větších aktualizací, byť viditelných novinek zase tolik není. Zajímavěji se jeví chystaná vylepšení využívající umělou inteligenci, která Microsoft chystá do příštích aktualizací.

Windows 11 24H2: podpora HDR tapet a odstranění starých aplikací

Podzimní update Windows 11 přináší hrstku novinek, přičemž některé z nich jsou vázané pouze na modernější hardware – patří k nim například podpora HDR tapet nebo Wi-Fi 7, což bez patřičného hardwaru neoceníte. Microsoft rovněž přepsal část jádra v programovacím jazyce Rust, což má přinést zvýšení bezpečnosti a stability celého systému. Programáře zase potěší podpora příkazu Sudo známého z unixových systémů.

Z „hmatatelných“ novinek obsahuje verze 24H2 podporu vytváření archivů 7Z a TAR, nové menu nastavení baterie s inteligentní správou napájení, podporu naslouchacích zařízení skrze Bluetooth LE Audio, a v neposlední řadě odstranění „vousatých“ aplikací WordPad a Cortana.

Copilot+ počítače se dočkají nových AI funkcí

V souvislosti s uvedením podzimní aktualizace Microsoft odhalil i několik AI funkcí, kterých se v blízké budoucnosti dočkají majitelé Copilot+ počítačů.

Tím prvním je funkce Click To Do, která s pomocí umělé inteligence umí analyzovat dění na obrazovce a navrhnout různé akce. Funkce částečně připomíná Circle to Search z Androidu – kombinace stisknutí tlačítka Windows a kliknutí myši pořídí snímek obrazovky, ve kterém je pak možné nechat „řádit“ umělou inteligenci. Stačí kliknout na jakýkoliv objekt nebo text a v kontextovém menu si vybrat jednu z položek – vizuální vyhledávání na Bingu, úpravu snímku pomocí aplikací Fotografie nebo Malování, shrnutí obsahu či přepsání zprávy jiným tónem.

Další připravovaná novinka se jmenuje AI vyhledávání, což je pokročilý AI vyhledávač v různých místech systému – v nabídce Start, v Průzkumníkovi souborů nebo v Nastavení. Vyhledávání s pomocí umělé inteligence pomůže najít soubory nebo obrázky i bez znalosti názvu souboru – postačí popsat, co se na fotografii nebo v dokumentu nachází (například krajina) a systém najde všechny odpovídající soubory.

Aplikace Fotografie se dočká funkce Super rozlišení, což bude převzorkování stávajících obrázků do vyššího rozlišení. Podle Microsoftu má být možné až osminásobné upscalování, které neurální jednotka počítače dokončí v řádu sekund.

V aplikaci Malování bude možné využívat funkci generativního vyplňování a mazání, což je editační funkce, která dovede vymazat z obrázku vybrané objekty do prázdného místa vygenerovat patřičnou výplň. Podobnou funkcí disponují smartphony s Androidem.

Copilot+ počítače se také konečně dočkají funkce Recall, která neustále sleduje dění na obrazovce a ukládá si snímky do fotografické paměti pro potřeby pozdějšího vyhledávání přirozeným jazykem. Tato funkce měla být dostupná již letos v létě, avšak Microsoft ji musel kvůli bezpečnostním trhlinám stáhnout. V minulém týdnu Redmondští oznámili spoustu nových bezpečnostní opatření i možnost funkci Recall kompletně odinstalovat, takže jejímu uvedení by již nemělo nic bránit.

A kdy se výše uvedených AI novinek dočkáme? Microsoft je nejprve v tomto měsíci vypustí do testovacích sestavení v programu Windows Insider, přičemž do ostrého provozu by se měly dostat ještě v období letošních vánočních svátků.

Copilot Vision: AI asistence v reálném čase

Mimo výše uvedené novinky dnes Microsoft ukázal ještě demo chystané funkce Copilot Vision. Jedná se o AI asistenta, který hlídá každý váš krok a může vám poskytnout cenné rady. Jeho první iterace funguje pouze v prohlížeči Microsoft Edge, a to pouze na vybraných stránkách – nesmí být placené nebo obsahovat citlivý obsah. Při jejich prohlížení můžete funkci Copilot Vision pokládat přirozeným jazykem dotazy, a on bude odpovídat a radit stejně, jako byste u sebe měli reálného člověka, vybrat si budete moci ze čtyř různých hlasů.

Copilot Vision zpracovává data přímo na zařízení a s nikým je nesdílí – po ukončení relace za sebou dokonce maže stopy. Microsoft chce tuto funkci uvést v život v následujících měsících, a to jako volitelnou funkci, která nebude ve výchozím nastavení zapnutá.