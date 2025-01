Podvod na hráče? Špičkové výsledky Elona Muska v Diablu IV a Path of Exile 2 mají být koupené

Elon Musk měl údajně platit za vylepšování svých účtů v Diablu 4 a Path of Exile 2

Hráči ho obviňují a prosí vývojáře, aby jeho účty zakázali

Vývojáři však mlčí, k situaci ohledně Elona se vyjadřovat nechtějí

Pokud sledujete Elona Muska na sociálních sítích tak víte, že se rád chlubí svými úspěchy – ať už jde o Teslu, SpaceX nebo jeho schopnosti ve videohrách. Nedávno se však na veřejnost dostaly informace, že Musk ve hrách Diablo IV a Path of Exile 2 nemusel hrát úplně férově.

Hráči se cítí podvedení

Podle několika zdrojů si měl zaplatit tzv. account boosting což znamená, že mu někdo jiný pomohl dostat jeho postavu na vysokou úroveň nebo získat vzácné vybavení. A to herní komunita nerada vidí.

Jak byste se cítili, kdybyste strávili stovky hodin budováním své postavy, jen aby si někdo jiný mohl stejný úspěch koupit za pár tisíc dolarů? Přesně tohle teď řeší hráči Diabla IV a Path of Exile 2. „Musk si myslí, že si může koupit všechno. A teď i respekt v herní komunitě? To teda ne,“ komentují nespokojení hráči.

Někteří streameři dokonce zpochybňují, jestli Musk vůbec někdy hrál tak dobře, jak tvrdil. Několikrát se chlubil svými herními úspěchy, ale teď se zdá, že to bylo jen naoko.

To největší napětí však panuje kolem toho, co udělají vývojáři. Blizzard (Diablo IV) a Grinding Gear Games (Path of Exile 2) mají jasná pravidla. Za account boosting hrozí bezprostřední ban. Jenže když jde o Elona Muska, situace se zřejmě malinko komplikuje.

Ani jedna ze společností zatím neoznámila, jestli Musk skutečně dostane ban. A to je přesně to, co hráče nejvíc štve. Pokud by to udělal někdo neznámý, pravděpodobně by jeho účet zmizel během pár hodin.

Byla odhalena soukromá konverzace Elona Muska

Z konverzace, kterou na svůj YouTube kanál vložil uživatel NikoWrex vyplývá, že Elon Musk opravdu někomu za vylepšování svých postav ve hrách platí. „Pomáhal vám někdo jiný s levelováním vašich postav a získáváním vzácných předmětů?“ padla otázka ze strany Nika. „Je nemožné konkurovat hráčům v Asii, pokud to neuděláte jako oni,“ odpověděl Elon. „Ale když zveřejním video, nebo živě vysílám jak hraju, jsem to vždy 100% já. Nejlepší účty v Diablu nebo PoE vyžadují, aby na nich hrálo více lidí.. Jinak nejde být nejlepším hráčem na serveru,“ dodal.

Právě tahle odpověď přiměla spoustu hráčů a téměř celou komunitu přemýšlet o tom, že Elon si opravdu nechává své účty ve hrách vylepšovat jinými lidmi, přičemž úspěchy připisuje z velké části pouze sobě.

Zatím je situace stále otevřená. Grindig Gear Games situaci odmítli komentovat a Blizzard dodal, že chování jednotlivých hráčských účtů nikdy nemá v plánu veřejně rozebírat. Před pár dny navíc vyšla další obvinění na podvádění poté, co byla Muskova postava v Path of Exile 2 online ve chvíli, kdy byl osobně ve Washingtonu na Trumpově inauguraci.