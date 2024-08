Podporují Swifties Donalda Trumpa? Kandidát na prezidenta sdílí podvrh vytvořený AI

Kandidát na prezidenta USA Donald Trump sdílel několik falešných snímků vygenerovaných AI

Na nich mu vyjadřuje podporu Taylor Swift a její fanoušci či naznačuje, že demokraté jsou komunisti

Celá záležitost balancuje na hraně zákona

Umělá inteligence s sebou nese nejen pozitivní věci, ale také ty negativní. Vždy totiž záleží na tom, v jakých rukou se tento mocný nástroj ocitne a k čemu bude využíván. Příkladem nepříliš etického využití je způsob, jakým používá AI kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. Ten neváhal ve svém příspěvku sdílet snímky vygenerované umělou inteligencí, které šíří narativ, že fanoušci zpěvačky Taylor Swift stojí hromadně na jeho straně.

Trump se neštítí sdílet falešné snímky vytvořené AI

Příspěvky ukazují, jak může Trump využívat generativní umělou inteligenci způsobem, který maří pokusy o kontrolu volebních dezinformací vytvořených umělou inteligencí, částečně díky dlouhodobému právnímu precedentu, který kandidátům umožňuje lhát v politických reklamách. Mezi snímky, které Trump zveřejnil, byl i jeden, který vypadá jako jeho protikandidátka Kamala Harris zezadu, když promlouvá k davu v Chicagu, kde se tento týden konal národní sjezd Demokratické strany a na jehož pozadí dominuje komunistický srp a kladivo.

pic.twitter.com/H0ExcNXBdl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2024

Další příspěvek obsahuje screenshoty s příspěvky jiných uživatelů, na kterých jsou zobrazeny obrázky vygenerované umělou inteligencí „Swifties for Trump“, spolu se snímkem Taylor Swift oblečené jako strýček Sam se slovy: „Taylor chce, abyste volili Donalda Trumpa.“ Vedle kompilace screenshotů (z nichž pouze jeden byl označen jako satira) Trump napsal: „Přijímám!“.

Na Trumpovy příspěvky by se pravděpodobně nevztahoval rostoucí seznam státních zákonů proti volebním falešným zprávám, říká Robert Weissman, spolupředseda společnosti Public Citizen. Přibližně 20 států sice přijalo předpisy týkající se používání falešných obrázků generovaných umělou inteligencí ve volbách, ale obvykle zakazují zobrazování někoho, kdo něco dělá nebo říká přesvědčivým způsobem. „Nejde tedy jen o to, že jde o dobře provedený deepfake nebo dobře provedenou generativní aplikaci umělé inteligence, ale musí to být skutečně věrohodné,“ říká Weissman.

Přesto Weissman naznačil, že by Taylor Swift mohla mít nárok na odškodnění za použití své podoby, možná podle kalifornského práva, které chrání použití podoby konkrétní osoby. Společnost Universal Music Group, která Taylor Swift zastupuje, na žádost o komentář k použití její podoby v Trumpově příspěvku bezprostředně nereagovala, stejně jako vedení Trumpovy kampaně. Je tedy možné, že celá záležitost bude mít ještě soudní dohru.