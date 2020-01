Podoba Huawei P40 a P40 Pro kompletně odhalena. Podívejte se na všechny barevné varianty

V tomto týdnu se dostal do tuzemského prodeje smartphone Huawei Mate 30 Pro, kterým si čínský výrobce ověřuje, zda bude o jeho telefony bez Google služeb na západních trzích zájem. Huawei intenzivně buduje svůj vlastní ekosystém postavený nad open-source verzí systému Android a hodlá jej nasazovat i do svých dalších telefonů, například do jarní vlajkové řady P40, která má být představena v polovině března.

Pět barevných variant a vystouplé fotoaparáty

V tomto týdnu se na internet dostal první oficiálně vypadající tiskový snímek modelu Huawei P40, nyní server 91Mobiles vypustil do světa další obrázky, údajně získané od spolehlivého zdroje. Obrázky ukazují nejen základní model P40, který má na zádech tři čočky fotoaparátu, ale i variantu Pro, která bude mít o jednu čočku navíc. V obou případech nebude na vystouplých obdélníkových fotomodulech chybět punc značky Leica.

Huawei P40 a P40 Pro přijdou na trh v barvách Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue a Ice White (černá, zlatá, stříbrná, modrá a bílá s gradientem). Kromě počtu fotoaparátů se budou lišit i displeji – zatímco P40 má mít panel plochý, P40 Pro jej bude mít na čtyřech stranách zahnutý. Pochopitelně nejkontroverznější součástí obou telefonů bude operační systém, a hlavně (ne)dostupnost aplikací, na které jsou běžní uživatele zvyklí. Huawei do budování svého ekosystému pumpuje obrovské prostředky, bude zajímavé sledovat, jaké vývojáře do něj naláká.