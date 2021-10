Podívejte se na film natočený na Galaxy S21 Ultra. Stojí za ním světoznámý režisér

Samsung Galaxy S21 Ultra je tady s námi už téměř rok, nicméně pro jihokorejského giganta je to stále jeden z klíčových modelů. Důkazem je nová marketingová kampaň, která má poukázat na výjimečné fotografické schopnosti tohoto telefonu. V tomto případě jde hlavně o video.

Princess & Peppernose Trailer Filmed #withGalaxy | Samsung

Kampaň nese označení Filmed #withGalaxy a k propagaci vlajkové lodě využívá i některá známá režisérská jména. Jedním z nich je například Joe Wright (filmy Pokání, Pýcha a předsudek nebo Nejtemnější hodina), jehož tým při natáčení nového krátkého snímku Princess & Peppernose používal širokoúhlý objektiv Galaxy S21 Ultra k natáčení detailů nebo otevřených scén.

Dalším režisérem je čínský Sha Mo (filmy Love Will Tear Us Apart a My Huckleberry Friends), který u svého krátkého filmu Kids of Paradise využíval především funkci Director’s View. Ta umožňuje natáčení všemi třemi objektivy zároveň a možnost rychlého přepínání mezi nimi.

Oba zmíněné krátké snímky budou mít premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Pusanu, který se koná právě nyní až do 15. října.

Můžeme se domnívat, že toto je reakce Samsungu na podzimní představení nových produktů Apple, kde byla odhalena nová řada iPhonů 13 spolu s funkcí Filmařský režim, kterou jsme vám podrobně představili v tomto článku.