Pocophone F2 se blíží. Možná už byl dokonce představen

Jedním z největších mobilních překvapení se v roce 2018 stal smartphone Pocophone F1, za kterým stála společnosti Xiaomi. Tento telefon nabídl vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 845, a špatná nebyla ani ostatní výbava, za níž si výrobce účtoval překvapivě nízké peníze. Telefon zaznamenal komerční úspěch, ovšem svého přímého nástupce se nedočkal, namísto toho Xiaomi vyčlenilo ze svého portfolia značku Redmi a „levné“ vlajkové lodě uvádí pod ní. Letos ale možná čeká Pocophone znovuzrození.

Poco F2: dočkáme se nového telefonu nebo jen hry se jmény?

Naznačuje to hned několik indicií, zejména registrace ochranné známky Poco F2, kterou Xiaomi provedlo v minulém měsíci. Poco F1 byl název první generace na indickém trhu, takže zaregistrovaná ochranná známka bude patrně platit právě pro Indii.





Může se však také stát, že Poco F2 bude jen hra se jmény, které společnost Xiaomi s oblibou hraje. Objevují se totiž spekulace, že Poco F2 bude jednoduše přebrandovaný smartphone Redmi K30, který byl představen na konci minulého roku.

Tento telefon se zatím prodává pouze v Číně, je tak možné, že do světa vyrazí úplně pod jiným jménem – do Indie jako Poco F2, do zbytku světa možná pod praporem Xiaomi.