Pocophone F1 dostává Android 10. Výrobce láká druhou generaci

Hodně muziky za málo peněz. Tak nějak by se dal popsat smartphone Pocophone F1 (na některých trzích Poco F1), který v roce 2018 vznikl pod hlavičkou společnosti Xiaomi. I přes úspěch telefonu byla značka Poco zdánlivě uložena ke spánku a probrala se až v minulém týdnu, kdy ohlásila svoji nezávislost na Xiaomi. A evidentně připravuje nové telefony.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉 Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn

Na oficiálním indickém kanále se objevila první upoutávka, která jako by lákala na pokračování oblíbeného seriálu; údajně se chystá první díl druhé série. Tato upoutávka byla podpořena i otevřeným dopisem fanouškům, který shrnul úspěchy Pocophone F1 a opět láká na příští řadu.

An open letter to all #POCO fans!

Thanks for making it possible. #POCOIsHere and we're ready for an action-packed season 2. Are you? pic.twitter.com/vYOQ8HZj8v

