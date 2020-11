Poco M3 v přípravě. Nabídne velmi neobvyklý design fotoaparátu

Značka Poco, za kterou stojí čínské Xiaomi, plánuje v úterý 24. listopadu odhalit další nový smartphone. Chystaný model Poco M3 bude patřit do střední třídy, ve které zaujme především netradičním designem hlavního fotoaparátu.

Podle uniklého tiskového snímku bude mít Poco M3 poměrně klasický vystouplý obdélníkový fotomodul se třemi čočkami umístěný v levém horním rohu zad. Netradičním prvkem bude optické protáhnutí tohoto obdélníku až k pravé straně telefonu, kde onu prázdnou černou plochu „rozbije“ nápis Poco. Kompletní fotografickou výbavu telefonu zatím neznáme, spekuluje se o hlavním sníímači s rozlišením 48 megapixelů.

Poco M3 má dostat do výbavy 6,53“ Full HD+ displej, který bude nahoře uprostřed narušovat výřez pro selfie kamerku. Čtečku otisků prstů v displeji nehledejme, ta bude mít své místo na pravé straně telefonu v zamykacím tlačítku. Uvnitř telefonu má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 662 ve spolupráci se 4 GB RAM, energii bude dodávat obří 6 000mAh akumulátor s podporou nabíjení o výkonu až 18 Wattů.

