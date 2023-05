Poco F5 a F5 Pro míří do Česka. Lákají na příznivou cenu i slušnou výbavu

Poco F5 je solidní základ za příjemnou cenu

Vybavenější Poco F5 Pro nabídne Snapdragon 8+ Gen 1 nebo 30W bezdrátové nabíjení

V rámci zaváděcí akce je lze zakoupit za 9 499 Kč, respektive 11 999 Kč

Značka Poco, která je dceřinou společností Xiaomi, dnes odhalila dvojici nových modelů zaměřených primárně na mladé. Těm přináší nejen zajímavý design či nekompromisní výkon, ale také příznivou cenu, která nezruinuje rodinný rozpočet. Co všechno mohou zařízení Poco F5 a Poco F5 Pro ještě nabídnout?

Poco F5

Začněme nejprve základním modelem s označením F5. Jeho přední straně dominuje 6,67″ Flow AMOLED displej s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí s maximem až 120 Hz, odezvou na dotyk 240 Hz, maximálním jasem 1 000 nitů, pokrytím barevného prostoru DCI-P3, ochranou Corning Gorilla Glass 5 či poměrem obrazovky k tělu 93,4 procent. Nechybí ani PWM stmívání o frekvenci 1 920 Hz a certifikace SGS Low Blue Light Ex, díky kterým je displej šetrnější k očím.

Uvnitř zařízení tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno, 8/12 GB LPDDR5 RAM a 256 GB interní paměti typu UFS 3.1. Samozřejmostí je také technologie LiquidCool 2.0, která zajišťuje, aby se zařízení během dlouhých herních seancí příliš nepřihřívalo.

Z ostatní výbavy nechybí podpora sítí 5. generace, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP53, čtečka otisků prstů ukrytá ve vypínacím tlačítku, odemykání s pomocí obličeje, 3,5mm audio konektor, infračervený port nebo NFC. Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a podporu 67W rychlého nabíjení, které by mělo telefon z 0 na 100 % dobít za přibližně 46 minut. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MIUI 14, která je upravena pro zařízení značky Poco.

Hardwarové parametry Poco F5 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, octa-core, 1× 2,91GHz Cortex X2 + 3× 2,49GHz Cortex A710 + 4× 1,80GHz Cortex A510, GPU: Adreno 725, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,11 × 74,95 × 7,9 mm, hmotnost: 181 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.79, 1.4µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video Kompletní specifikace

Opomenout nesmíme ani fotoaparáty. Zadní straně vévodí 64Mpx hlavní snímač s clonou f/1.79, optickou stabilizací obrazu a velikostí pixelů 1,4 μm, kterému sekunduje 8Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2. Třetí do počtu je ještě 2Mpx makro s clonou f/2.4, o jehož „kvalitách“ nemáme pochybnosti. Na přední straně ještě najdeme 16Mpx selfie kameru s clonou f/2.45. To vše se vešlo do těla o rozměrech 161,1 × 74,9 × 7,9 milimetrů a hmotnosti 181 gramů.

Poco F5 Pro

Představení základního modelu máme za sebou, hlavním hrdinou je nicméně model s přídomkem Pro. Ten je na přední straně osazen 6,67″ Flow AMOLED panelem s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů, adaptivní obnovovací frekvencí s maximem až 120 Hz, odezvou na dotyk 480 Hz, maximálním jasem 1 400 nitů, pokrytím barevného prostoru DCI-P3 nebo ochranou Corning Gorilla Glass 5. Ani tentokrát nechybí PWM stmívání o frekvenci 1 920 Hz a certifikace SGS Low Blue Light Ex, díky kterým je displej šetrnější k očím.

Motorem výkonu je osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno, 8/12 GB LPDDR5 RAM a 256/512 GB interní paměti typu UFS 3.1. Také Pro model se může pochlubit technologií LiquidCool 2.0, která zajišťuje, aby se zařízení například během dlouhého hraní mobilních her příliš nepřehřívalo.

Ostatní výbava zahrnuje podporu 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP53, čtečku otisků prstů ukrytou v displeji, odemykání s pomocí obličeje, infračervený port či NFC. Baterie dostala kapacitu 5 160 mAh a podporu 67W drátového a 30W bezdrátového nabíjení – z 0 na 50 procent se telefon zvládne dobít za přibližně 15 minut s pomocí drátového a za 32 minut s pomocí bezdrátového nabíjení. Operační systém je Android 13 s nadstavbou MIUI 14, speciálně upravenou pro smartphony Poco.

Hardwarové parametry Poco F5 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,78 × 75,44 × 8,59 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: WQHD+, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5160 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.79, 1.4µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video Kompletní specifikace

Co se týče fotoaparátů, ty jsou totožné se základní variantou. Také Poco F5 Pro nabídne 64Mpx hlavní snímač s clonou f/1.79, optickou stabilizací obrazu, velikostí pixelů 1,4 μm a možností natáčet 8K videa, kterému sekunduje 8Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2, přičemž třetím do party he je ještě 2Mpx makro s clonou f/2.4. Na přední straně rovněž najdeme 16Mpx selfie kameru s clonou f/2.45. Tyto specifikace se vešly do těla o rozměrech 162,7 × 75,4 × 8,5 milimetrů a hmotnosti 204 gramů.

Cena a dostupnost

Oba smartphony jsou k dostání také v České republice a také nám již dorazily do redakce, takže se můžete již brzy těšit na podrobné recenze. Poco F5 je k dispozici v černé, bílé a modré barvě ve variantě 12 GB RAM/256 GB interní paměti za cenu 9 499 Kč v rámci zaváděcí akce, přičemž po 14. květnu se cena zvedne na 10 999 Kč. Vybavenější Poco F5 Pro dostane pouze bílou a černou barevnou variantu a taktéž jednu paměťovou kombinaci 12 GB RAM/256 GB interní paměti. Cena bude v jeho případě nejprve 11 999 Kč, přičemž později stoupne cena na 13 999 Kč.