Poco F4 a X4 GT: v hlavní roli nekompromisní výkon a příznivá cena

Dceřiná společnost Xiaomi jménem Poco dnes představila dvojici nových telefonů, které potěší především hráče a ty, pro které je poměr ceny a výkonu nejdůležitějším parametrem. Oba smartphony vsází především na nekompromisní výkon, špičkový displej, rychlé nabíjení a šetrnost k peněžence. Co mohou nabídnout?

Poco F4

Přední straně méně vybaveného kousku dominuje 6,67″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů), poměrem stran 20:9, obnovovací frekvencí 120 Hz (a odezvou na dotyk 360 Hz), HDR10+, certifikací Dolby Vision, technologiemi True Display a TrueColor Display, maximálním jasem 1 300 nitů a ochranou v podobě Corning Gorilla Glass 5.

Uvnitř tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 870 vyrobený 7nm procesem, který doprovází grafika Adreno 650, 6/8 GB LPDDR5 RAM a 128/256 GB vnitřního úložiště typu UFS 3.1. O chlazení se stará technologie LiquidCool 2.0 a velká výparníková komora o celkové ploše 3 112 mm2.

Dále se může telefon pochlubit podporou sítí páté generace, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 a NFC, všemi relevantními geolokačními systémy, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, infračerveným portem, USB-C či čtečkou otisků prstů ve vypínacím tlačítku. Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh a podporu 67W rychlého nabíjení, o kterém Poco tvrdí, že telefon dobije z 0 na 100 procent za 38 minut (kompatibilní nabíječku Poco rovnou přidá do balení). To vše se vešlo do těla o rozměrech 163,2 × 75,95 × 7,7 milimetru a hmotnosti 195 gramů.

Zapomenout nesmíme ani na fotoaparáty. Hlavní dostal snímač o velikosti 1/2″ a s rozlišením 64 Mpx, velikostí pixelů 1,4 µm, světelností f/1.79 i optickou stabilizací obrazu. Širokoúhlý se může pochlubit rozlišením 8 Mpx, úhlem záběru 119° a clonou f/2.2. Nechybí ani makro s 2 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází 20Mpx selfie kamera s clonou f/2.45.

Poco X4 GT

Vlajkový model zaujme především svým 6,6″ IPS panelem s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 460 pixelů, poměr stan 20,5:9), obnovovací frekvencí 144 Hz (odezva na dotyk 270 Hz) a 7stupňovým DynamicSwitch, certifikací Dolby Vision, technologiemi True Display a True Color Display, maximálním jasem 650 nitů a ochranou Corning Gorilla Glass 5.

V útrobách se nachází osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 8100 vyrobený 5nm technologií, který doplňuje grafika Mali-G610, 8 GB LPDDR5 RAM a 128/256 GB interní paměti typu UFS 3.1. Chlazení má na starosti technologie LiquidCool 2.0, o 32 procent větší výparníková komora oproti předchůdci a rovných 7 vrstev grafitu.

Výbava čítá i podporu sítí páté generace, Bluetooth 5.3, všechny relevantní geolokační systémy, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, infračervený port nebo čtečku otisků prstů ukrytou ve vypínacím tlačítku. Baterie dostala kapacitu 5 080 mAh a nechybí ani podpora pro 67W rychlé nabíjení, které podle Poco dobije telefon z 0 na 100 % za pouhých 46 minut (kompatibilní adaptér je pochopitelně opět přibalen). To vše se vešlo do těla o rozměrech 163,6 × 74,2 × 8,8 milimetrů a hmotnosti 200 gramů.

Zadní strana čítá následující fotoaparáty: hlavní 64Mpx s velikostí senzoru 1/1.72″, velikostí pixelů 1,6 µm a clonou f/1.89, širokoúhlý s 8 Mpx, záběrem 120° a světelností f/2.2 a makro se 2 Mpx a clonou f/2.4. Na přední straně se ještě nachází 20Mpx selfie kamera se světelností f/2.45.

Cena a dostupnost

Poco k novinkám přidává službu poprodejního servisu, který má podobu jednorázové bezplatné opravy displeje během prvních 6 měsíců po zakoupení mobilního telefonu. Navíc dostanou všichni majitelé jako dárek 2 měsíce YouTube Premium.

Poco F4 bude k dispozici v barevných kombinacích Moonlight Silver, Night Black a Nebula Green za zaváděcí cenu 10 999 Kč s 8GB RAM a 256 GB úložiště.

Poco X4 GT lze mít v černé, modré a stříbrné barvě. Zaváděcí cena činí 9 999 Kč v případě konfigurace 8/256 GB.