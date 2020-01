Počítačová legenda Commodore Amiga 500 dnes slaví 32. narozeniny

Consumer Electronics Show (CES) nejsou jen ledničky a chytré zubní kartáčky. Na tomto obřím veletrhu spotřební elektroniky se sem tam objeví i překvapivé oznámení ze světa videoher. Ne, nemluvíme o letošní prezentaci Sony, která z chystaného Playstationu 5 ukázala jen logo. Za zmínku stojí například uvedení prvního Xboxu, který před 19 lety představil samotný Bill Gates v doprovodu The Rocka.

Ale o tom tento článek není. Ten se týká jednoho výročí, které změnilo vnímání konzolí. Řeč je pochopitelně o Commodore Amiga 500, právě dnes 8. ledna slaví výročí 32 let od představení na CESu. Čím tato konzole změnila videoherní byznys?

Commodore Amiga 500 byla na svou dobu revoluční konzole. Grafický výkon a zvukové vlastnosti v kombinaci s dostupnou cenou udělaly z Amigy 500 prodejní hit. Konkurence v podobě počítačů dokázala navázat na tento úspěch až o několik let později. Je potřeba říci, že grafické rozhraní či jednoduché zvuky nebyly v té době samozřejmostí.





Z pohnutých podmínek až na výslunní

Dobový kontext Amize 500 vůbec nepřál. Atari, jenž chvíli vlastnila společnost Amiga Inc. (včetně přístupů k patentům), vypustila na trh své verze 16-bitových počítačů 520 a 1040 ST. Naštěstí má Amiga v záloze budoucí veký hit v podobě Commodore Amiga 500 a Amiga 2000, které jsou sice parametrově shodné, ale verze 2000 má narozdíl od „pětistovky“ více „PC vzhled“ – k tomu přispěla oddělitelná klávesnice či větší výbava portů.

Amiga 500 ve svých začátcích konkurovala především stroji z vlastní stáje, konkrétně Amize 1000. Menší a zjednodušená základní deska měla za následek dramatický propad ceny – Amiga 1000 svého času stála 1 500 dolarů (cca 70 tisíc korun při zohlednění vývoje inflace), zatímco nová Amiga 500 vyšla na sympatických 600 dolarů (cca 36 tisíc korun při zohlednění vývoje inflace).

Atari 1040 ST byl jeden z hlavních konkurentů, který sice hardwarově zaostával, měl ale výhodu nižší ceny a větší nabídky her. Z pohledu času se nicméně tato výhoda stala nepodstatnou a Amiga 500, která byla prezentována jako multimediální počítač, trh ovládla. Odhaduje se, že celosvětově se prodalo přes 6 milionů kusů Amigy 500, přičemž například v Německu se jich údajně prodalo na 1,5 milionu.

Parametry jsou z dnešního pohledu úsměvné

Za zmínku stojí některé hardwarové parametry, které z dnešního pohledu mohou působit úsměvně: procesor Motorola 68000 taktovaný na 7,16 MHz (s třemi pomocnými čipy Paula, Agnus a Denise) doplňovalo 512 kB paměti RAM (s možností rozšíření až o neuvěřitelných 9 MB!) a 265 kB vnitřní paměti.

To se sice nemusí zdát jako hodně, ale v té době měly lepší hry velikost okolo 880 kB, takže se vešly bez problému na jednu disketu. Disketová mechanika podporující 3,5″ diskety (pro mladší, ikona pro uložení) byla samozřejmě přítomna.

Rozlišení 640 x 512 pixelů bylo na tehdejší dobu opravdu dost (s podporou 4 096 barev), stejně tak čtyřkanálový 8-bitový PCM zvukový čip, který podporoval 8 virtuálních kanálů, bral lidem dech. O disketové mechanice už řeč byla, z portové výbavy ji doplnili ještě RS 232, sériový a paralelní port, rozhraní pro externí disk, expansní slot, audio, 2x joystick nebo 100W přívod elektřiny.

Do našich končin se Commodore Amiga 500 rozšířila až po roce 1990. Pro tehdejší počítačové nadšence, kteří znali maximálně 386ky s černobílým systémem DOS a nepříjemným PC speakerem, se jednalo takřka o zázrak. Plně grafické rozhraní AmigaOS a stereozvuk zkrátka působil jako z jiné planety.

O hrách se taktéž stojí za to zmínit. Legendárních her jistě není málo a pamětníci si vzpomenou například na souboje po zuby ozbrojených červů ve Worms, adventurní legendy Another World či The Secret of Monkey Island, střílečku Alien Breed nebo fotbálek Sensible Soccer, na který nostalgici přísahají až za hrob.

Amiga 500 má svého nástupce. Cenou nepotěší

Pokud si chcete připomenout Amigu i dnes, máte možnost. Britská společnost A-EON totiž vytvořila moderní verzi Amigy s názvem AmigaOne X5000. Ta běží na platformě PowerPC s taktem 2 GHz, 4 GB RAM, grafickou kartou od AMD a možností zakoupit verzi s SSD diskem.

O operační systém se stará buďto Linux, nebo původní AmigaOS, který je i po letech stále ve vývoji. Nemějte ale obavy, že je systém AmigaOS nepoužitelný – spustí i moderní aplikace založené na Chrome či Safari. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o „staronový“ ChromeOS.

AmigaOne X5000 ale není pro běžné smrtelníky – její cena atakuje hranici 2 100 euro (cca 53 000 korun), což je za nostalgickou vzpomínku poměřně dost peněz. I tak ale původní Commodore Amiga 500 bude dál žít v našich vzpomínkách.

