Plnohodnotné hry na mobilech netáhnou, za plné verze platí jen zlomek hráčů

Mobilním platformám dominují především jednoduché mobilní hříčky

Někteří vývojáři se snaží tento trend změnit a zásobují mobily AAA tituly

Ty ale podle posledních čísel mezi uživateli příliš nebodují

Hraní na mobilech má už odjakživa svá specifika. Velké videoherní firmy na mobilních platformách nejsou tradičně příliš úspěšné, zatímco žebříčkům kralují variace na tituly jako Bejeweled, Candy Crush či Clash of Clans. Chování i hráčské složení je na chytrých telefonech zkrátka odlišné, nicméně ne všechny firmy se s touto situací chtějí smířit a pokouší se na smartphony a tablety vydávat upravené verze svých AAA titulů, které si můžete zahrát na počítačích a konzolích.

Po AAA titulech není velká poptávka

Podle serveru Appfigures nicméně tato strategie příliš smysl nedává. I když se třeba i Apple snaží například skrze tituly jako Resident Evil Village nebo Assassin’s Creed Mirage propagovat výkon svého hardwaru, pro hráče není hraní prémiových titulů na telefonech a tabletech moc lákavé. Kupříkladu zmíněný Assassin’s Creed Mirage si od svého uvedení do App Store 6. června stáhlo 123 tisíc uživatelů, nicméně za plnou verzi zaplatilo méně než 3 tisíce z nich. V současnosti je četnost stahování přibližně 3 tisíce za den, což je oproti free-to-play hrám na App Store znatelně méně.

O moc lépe na tom není ani Resident Evil 4, který je na App Store od prosince loňského roku. Ačkoli si hru stáhlo 357 tisíc uživatelů, za plnou verzi zaplatilo jen okolo 7 tisíc z nich, přičemž novinka Resident Evil Village má jen 5750 platících uživatelů. Z toho poměrně jasně vyplývá, že ze strany hráčů zkrátka není o plnohodnotné hry na iPhonu a iPadu takový zájem jako o jednodušší hříčky. To není příliš velké překvapení vzhledem k tomu, že plnohodnotné AAA hry často pro co nejlepší zážitek vyžadují velký monitor či televizi a pro pohodlné ovládání je potřeba využít periferie, ať už gamepad, nebo myš a klávesnici.

To samozřejmě nejsou jediné faktory, které mají na popularitu plnohodnotných her vliv. Tituly často vyžadují výkonný hardware, který nabízejí jen poslední verze chytrých telefonů a tabletů od Applu, což značně limituje možné výdělky. Jak jste na tom vy, naši čtenáři? Hrajete rádi na telefonech a tabletech plnohodnotné tituly, nebo dáváte přednost jednoduchým hříčkám? Dejte nám vědět do komentářů.