AI bude pro vývojáře skvělý pomocník, tvrdí jeden z největších herních vydavatelů

Švédský videoherní vydavatel Embracer Group se vyjádřil směrem k umělé inteligenci

Podle něj není AI ohrožení pro vývojáře, ale nástroj, který jim usnadní práci

Firma prošla velkou restrukturalizací a propustila řadu zaměstnanců

Rychlý nástup umělé inteligence vyvolal v celé řadě odvětví spoustu otázek. Ty se týkají především toho, jakým způsobem AI promění práci a zda tyto turbulentní změny zredukují pracovní místa, což by společnosti jistě uvítaly, zaměstnanci už tolik ovšem ne. Výjimkou není ani videoherní průmysl, který patří mezi jedno z největších zábavních odvětví na světě, nicméně se meziročně potýká s čím díl tím větším nárůstem nákladů a prodlužující se dobou vývoje. Právě v těchto ohledech by AI mohlo výrazně pomoci.

AI našim lidem nekonkuruje, zní z Embraceru

To si myslí také jeden z největších vydavatelů na světě, švédská společnost Embracer Group. Pod jejich křídla spadá například také české studio Warhorse nebo slovenské studio Nine Rocks Games. Videoherní gigant mimo jiné vlastní práva také na značky Tomb Raider či Pán prstenů. Konglomerát, který se nedávno rozdělil na tři samostatné společnosti, přijal skupinovou politiku umělé inteligence.

„Umělá inteligence může výrazně zlepšit vývoj her zvýšením efektivity zdrojů, přidáním inteligentního chování, personalizací a optimalizací herních zážitků. Využitím AI vytváříme poutavější a strhující zážitky, které každému hráči poskytují jedinečný, dynamický a personalizovaný zážitek. Velké příležitosti pro AI vidíme také v oblasti rychlosti vývoje her, logistiky a plánování. Embracer Group si také uvědomuje potenciální rizika spojená s využíváním AI,“ stojí v nové směrnici Embracer Group. Vývojáři vyjádřili obavy z používání umělé inteligence při tvorbě her a z toho, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit jejich práci.

Vzhledem k nedávnému propouštění ve společnosti Embracer by tyto obavy mohly být obzvláště velké v souvislosti s případnými iniciativami v oblasti umělé inteligence. Tomas Hedman, vedoucí oddělení ochrany soukromí a řízení AI ve společnosti Embracer, však tvrdí, že společnost nechce používat AI místo lidí. „Nechceme lidi nahradit umělou inteligencí, chceme je posílit,“ uvádí Hedman ve svém prohlášení. „To je jádro našeho přístupu k využití potenciálu pomocí AI, který je zaměřen na člověka,“ argumentuje Hedman. Jakým směrem se nakonec Embracer vydá a co to pro společnost bude znamenat, si nicméně budeme muset počkat.