PlayStation a AMD spojují síly, chtějí obohatit hry o technologie AI

Spolupráce dvou technologických gigantů by měla vylepšit kvalitu her

Z nové technologie využívající lehké konvoluční neuronové sítě by měli těžit i konkurenti

Výsledku spolupráce se nejspíše dočkáme až s příchodem PlayStationu 6

Umělá inteligence se v technologickém světě prosazuje stále více a více, přičemž výjimkou nejsou ani hry, které i v minulosti bývaly pionýry v nasazování a využívaní nejnovějších technologických trendů. Jedním z příslibů využití AI je partnerství Sony, respektive její divize PlayStation, se společností AMD. To má za úkol udělat hry na pohled hezčí a zlepšit jejich hratelnost, přičemž týkat by se to nemělo jen samotného hardwaru. Obě společnosti se nyní zavázali ještě více spolupracovat na vývoji technologií strojového učení pro grafiku a hratelnost, jak oznámil hlavní architekt PS5 a PS5 Pro, Mark Cerny.

Spolupráce Sony a AMD by měla vylepšit kvalitu her

Sony a AMD už spolu spolupracovali například na grafice v konzolích PlayStation 5 (Pro), která je založena na architektuře RDNA 2 od AMD, přičemž nejnovější Pro verze využívá funkci s názvem PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), jenž má za úkol vylepšit čistotu obrazu a snímkovou frekvenci. Sony zároveň uvolnila pro veřejnost téměř 40minutovou video prezentaci Cerneho, ve které zmiňuje několikaletý projekt s kódovým označením Amethyst. Obě strany jsou poměrně vágní v tom, kdy uvidíme reálné výsledky, nicméně se dá předpokládat, že bychom se jich mohli dočkat až s představením další generace konzole PlayStation.

V souvislosti s projektem Amethyst ovšem známe dva cíle. Tím prvním je vytvoření ideální architektury pro nasazení strojového učení. Druhým cílem je vývoj lehké konvoluční neuronové sítě (CNN) pro herní grafiku. „Sony i AMD budou nezávisle na sobě čerpat z této sbírky síťových architektur a tréninkových strategií, přičemž tyto komponenty by měly být klíčové pro zvýšení kvality herní grafiky, ale také pro širší využití ray tracingu a path tracingu,“ uvedl Cerny. Ani jedna ze zainteresovaných stran přitom nechce, aby tato technologie byla exkluzivní pro PlayStation. „Prostřednictvím této technologické spolupráce chceme podpořit rozsáhlou práci a strojové učení na různých zařízeních,“ dodal. V praxi to znamená, že tyto technologie budou moci být využity i u konkurenčních konzolí, PC nebo pro cloudové hraní.

Na ovoce této spolupráce si nicméně budeme ještě muset chvíli počkat. „Nečekejte nějaké velké hardwarové oznámení v dohledné době,“ upozornil Cerny v rozhovoru pro Digital Foundry. Vzhledem k tomu, že vývoj konzole je práce přibližně na čtyři roky, je velmi pravděpodobné, že se výsledků projektu Amethyst dočkáme nejdříve při uvedení PlayStationu 6. Kdy se ale nástupce současné konzole od Sony dočkáme už bohužel Cerny neprozradil.