Photoshop dostane novinku. Adobe tvůrcům umožní vytvářet NFT

V grafickém editoru Adobe Photoshop by se měla už ke konci tohoto měsíce objevit nová funkce, kterou jistě ocení všichni tvůrci digitálního umění. Společnost Adobe se totiž rozhodla vstoupit na pole stále více oblíbených NFT (non-fungible token). Do Photoshopu se proto chystá přidat funkci „Připravit jako NFT“, díky které bude mít každý autor možnost ze svých výtvorů snadno vytvořit NFT a přidat pod svá díla unikátní digitální podpis (Content Credentials) ověřující jeho autorství.

Content Credentials mají v praxi fungovat tak, že nejprve zachytí data o identitě autora v průběhu tvorby obrazu. Ta program následně uloží jako metadata daného souboru obsahujícího digitální umělecké dílo. K následnému ověření identity tvůrce za pomoci získaných metadat pak bude sloužit webová stránka, kterou za tímto účelem společnost zřídila.

Skvělá podpora pro digitální tvůrce

Adobe samozřejmě nezapomnělo ani na to, jak tvůrcům pokud možno co nejvíce pomoci zpeněžit jejich umělecká díla vytvořená ve Photoshopu. Za tím účelem svým uživatelům nabízí možnost propojení Adobe účtu s profily na sociálních sítích a kryptopeněženkami. Pokud budou umělci chtít svou digitální tvorbu vystavovat a prodávat online, budou trhy specializované na obchod s NFT schopné zobrazit certifikát osvědčující identitu autora, který Adobe tvůrcům vystaví. Za tímto účelem už společnost navázala spolupráci s několika online markety zabývajícími se prodejem NFT (KnownOrigin, OpenSea, Rarible nebo SuperRare).

Adobe touto cestou odpovídá na stížnosti umělců působících v digitální sféře. Ti totiž už delší dobu poukazují na to, že nemají po ruce žádný spolehlivý nástroj, který by jim pomohl ochránit jejich výtvory před paděláním. S příchodem Content Credentials to nicméně vypadá, že digitální umělci konečně dostanou do rukou takový nástroj, na který už dlouho čekali.