Peklo zamrzlo: záloha zpráv z WhatsAppu půjde sdílet mezi operačními systémy

Každý, kdo přecházel z Androidu na iOS či obráceně jistě ví, že se nejedná o jednoduchý proces. Ačkoli samotné firmy čím dál tím více povolují otěže a uživatelům přesun zjednodušují, stále nejde o procházku růžovým sadem. Znovu nainstalovat všechny aplikace, přihlásit se do nich a obnovit jejich zálohy je kolikrát práce na celý den.

A pak tady jsou aplikace, které vám pro jistotu nedovolí přesun dat vůbec. Klasickým zástupcem je WhatsApp, který migraci zpráv mezi platformami překvapivě neumožňuje. Jedinou možností, jak zachovat své zálohy, je synchronizace do cloudu, která je pevně svázaná s daným operačním systémem. Podle serveru WABetaInfo se nicméně blýská na lepší časy, alespoň pokud jde o přesun z iOS na Android.

Nová funkce se objevila na uniklém screenshotu a podle všeho není prozatím připravena na nasazení do ostré verze aplikace. Přenos by měl fungovat za předpokladu, že na obou zařízeních je aplikace WhatsApp aktivní. Jestli půjde přenést data opačným způsobem prozatím není jasné, nicméně je to vysoce pravděpodobné.