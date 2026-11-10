Peklo zamrzlo: na SteamOS míří herní klient největšího rivala. Dorazí také Fortnite?

- Herní gigant Epic Games se vyjádřil směrem ke svému launcheru pro linuxové distribuce
- Oficiálně potvrdili podporu také pro SteamOS od konkurenčního Valve
- Otázkou zůstává, kdy dorazí také multiplayerový megahit Fortnite
Platforma Steam do značné míry definovala nejen to, jakým způsobem nakupujeme digitální kopie her, ale také jak vypadá videoherní trh na osobních počítačích. Ačkoli svého času představil vlastního klienta prakticky každý velký vydavatel, jediným schopnějším konkurentem se ukázal být jen Epic Games Store (mimo platformy GOG, která se zaměřuje na trochu jiný segment herního trhu). Rivalita obou distribučních sítí ale nebrání tomu, aby z ní neprofitovali jak Valve, tak i Epic Games.
Bude Fortnite také na SteamOS?
V říjnu gigant Epic Games uvedl, že zkoumá možnosti, jak zajistit kompatibilitu hry Fortnite s operačním systémem SteamOS od Valve, který je založen na Linuxu. V té době se Epic Games Launcher nacházel v testovací fázi pro SteamOS, avšak oficiálně nebyl operační systém Valve podporován. Nyní ředitel pro komunikaci Jake Jones potvrdil serveru GamingOnLinux kompatibilitu se SteamOS, stejně jako s několika dalšími distribucemi.
„Nový Epic Games Launcher je stále ve fázi testování a plánujeme podporovat co nejvíce linuxových distribucí, včetně Fedory, SteamOS, Cachy, Omarchy a dalších. V současné době testujeme a vyhodnocujeme formáty balíčků pro distribuci a ještě tento měsíc obnovíme podporu formátu AppImage,“ uvedl Jones. Ačkoli je oficiální podpora Epic Games Launcheru pro linuxové distribuce pozitivní – je tady ještě jedna důležitá otázka ohledně Fortnite.
Přítomnost launcheru od Epic Games totiž nutně neznamená, že se Fortnite na SteamOS objeví, stejně tak zůstává otázkou podpora Easy Anti-Cheat Linux v2. Když Epic oznámil, že pracuje na vydání Fortnite na Linux, výslovně uvedla, že Steam Deck „nepodporuje funkce potřebné pro naše řešení EAC v2, ale aktivně jednáme se společností Valve a doufáme, že tuto podporu v budoucnu zajistíme.“ Právě podpora anticheatovací ochrany by mohla být velkou překážkou, která by mohla celou situaci torpédovat.