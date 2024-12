Patent naznačuje možnou budoucnost iPhonu. Ve hře je více akčních tlačítek

Bude mít některý z příštích iPhonů více programovatelných tlačítek?

Naznačuje to poslední patent od Applu

Zda se v dohledné době dočkáme integrace tohoto řešení prozatím zůstává záhadou

Nad podobou budoucích iPhonů se spekuluje takřka neustále. Jedním ze spolehlivých zdrojů informací jsou registrované patenty, kterými si nejen Apple snaží ochránit své nápady pro budoucí využití. Ačkoli nikde není záruka, že se tyto patenty nakonec podívají do finálního zařízení, minimálně nám to dává nahlédnout pod pokličku toho, jak Apple o budoucnosti svých zařízení uvažuje a jakým směrem by se teoreticky mohly ubírat. Nově registrovaný patent nyní odhalil, že budoucí iPhony by mohly mít více akčních tlačítek, protože všechna tři tlačítka na levé straně telefonu budou uživatelsky konfigurovatelná.

Více programovatelných tlačítek?

Patent, kterého si všiml server Patently Apple, je velmi hutný a nechybí mu pořádný popis funkcionality, nicméně z něho patrně nejsou příliš moudří ani v samotném Cupertinu. Více než textový popis jsou nápomocné především nákresy. Na první kresbě je znázorněn telefon, vlevo je zvýrazněno akční tlačítko a dvě tlačítka hlasitosti, na obrazovce je 3D obrázek telefonu. Rozhraní umožňuje uživatelům vybrat jednotlivá tlačítka a přiřadit jim funkci přesně stejným způsobem, jako to dnes děláme s akčním tlačítkem, které nahradilo přepínač zvukového profilu. Na jednom z příkladů lze tlačítko pro snížení hlasitosti nakonfigurovat na vytočení oblíbeného kontaktu.

Dokument popisuje použití haptických motorů, které poskytují hmatovou zpětnou vazbu při použití tlačítek. Na nákresech jsou zobrazeny především iPhony, ale Apple uvádí, že patent platí i pro iPad a Mac. Příznivce dotykových Maců tato informace mohla potěšit, nicméně je vhodné poznamenat, že celá formulace zní „notebooky nebo tablety s dotykovými povrchy“. Apple do kategorie dotykových povrchů zahrnuje i trackpady a fyzická kapacitní tlačítka, tudíž radost je možná předčasná. Jestli se nakonec gigant z Cupertina rozhodne některé věci z tohoto patentu využít v praxi, na to si ještě budeme muset počkat.