Patent Googlu odhalil možnou podobu jeho skládačky. Pozice selfie kamery vás překvapí

O ohebném zařízení z dílny Googlu se spekuluje už nějaký ten pátek. Jediné, co jsme se podle uniklých informací v poslední době dozvěděli, je to, že mytický Pixel Fold byl s nejvyšší pravděpodobností odložen. Již v minulém roce někteří zavedení informátoři pro změnu tvrdili, že Google s uvedením ohebného zařízení vůbec nepočítá, neboť by ve srovnání s konkurencí z korejského poloostrova nedokázal držet krok.

To ovšem neznamená, že by firma z Mountain View kompletně vzdala vývoj a především cenné sbírání nových patentů. U Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, zkráceně WIPO) se v loňském roce objevil patent, který se nyní dostal na veřejnost. Ten se týká právě ohebného smartphonu, konkrétně pozice jeho selfie kamery. Ta by totiž měla najít své místo nikoli ve výřezu či pod displejem, ale v rámečku vnitřního panelu.

Rámečky by tak musely být rozměrnější, než je současný standard, což s sebou nese také potenciálně větší celkové rozměry. To u ohebného smartphonu může být problém – v jeho případě se totiž počítá každý milimetr. Na druhou stranu by tím Google obešel stále nepopulární výřez či vcelku nákladné umístění pod displejem. Jestli se jedná pouze o patent „pro sichr“, nebo se podobného řešení dočkáme v praxi, ukáže až čas.