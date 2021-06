Parlament rozhodl: Salvádor je první zemí na světě, která přijme Bitcoin jako oficiální platidlo

Možná jste si v uplynulých dnech všimli, že médii proběhla zpráva o projevu prezidenta Salvádoru Nyaiba Bukeleho, který v rámci konference v Miami oznámil plány na přijetí Bitcoinu jako platidlo.

Po zasedání salvádorského parlamentu, kdy 62 z 84 poslanců hlasovalo pro přijetí nové kryptoměny, návrh prošel. Občané Salvádoru nyní budou moci bitcoiny využívat k placení daní nebo splácení úvěrů i hypoték. Podle prezidenta Bukeleho je to cesta jak pomoci lidem, kteří nemají přístup k bankovním účtům a zároveň se zjednoduší převod peněz ze zahraničí. Podle některých kritiků se ale jedná spíše o mediální kampaň než o reálný přínos obyvatelstvu.

Ačkoliv Bitcoin by se měl stát oficiální měnou už během tří měsíců, Salvádor stále bude uznávat i americký dolar, který v zemi funguje doposud.

Zůstává i nadále otázkou, do jaké míry toto rozhodnutí opravdu pomůže i těm nejchudším. Ti, kteří nemají přístup k bankám a bankovním účtům z velké části nemusí mít přístup ani k základním technologiím potřebným k manipulaci s kryptoměnami, jako je smartphone nebo stabilní internetové připojení. Dle nového zákona ale vláda poskytne nutné vzdělání a mechanismy pro přijetí kryptoměny širší populací.

Těžba pomocí vulkánů

Salvádor není zemí, která by nějak zásadně zasahovala do množství globálně vytěžených bitcoinů, její podíl je opravdu marginální. To by se však do budoucna také mohlo změnit. Bukele totiž dále prohlásil, že státem vlastněný poskytovatel elektrické energie bude poskytovat levnou energii z vulkánů právě pro těžbu. Za pár let se tedy Salvádor může stát kryptoměnovou velmocí.