Pán prstenů dostane anime adaptaci. Zaměří se na válku Rohirů

Anime adaptace Pána prstenů s podtitulem Válka Rohirů o sobě dává vědět prvním trailerem

Režie se chopil Kendži Kamijama, přičemž výkonným producentem je Peter Jackson

V kinech se objeví ještě letos, konkrétně 12. prosince

Svět, který vytvořil spisovatel J. R. R. Tolkien nepřestává ani po letech fascinovat čtenáře a fanoušky fantastiky. Pozornost i laické veřejnosti si jeho dílo získalo až s filmovou trilogií Petera Jacksona, která sbírala ocenění jako na běžícím páse. Navazující zpracování knihy Hobbit už nicméně tak povedené nebylo a ani nejnovější seriál Pán prstenů: Prsteny moci, jehož druhá řada se začne na Amazon Prime objevovat už příští týden, nebyl přijat zrovna s velkým nadšením. Napravit reputaci má známému universu nejnovější počin s názvem Pán prstenů: Válka Rohirů.

Pán prstenů hlásí návrat na filmová plátna

Anime adaptaci Tolkienova díla, které se bude odehrávat 183 let před původní filmovou trilogií, dostal do svých rukou známý režisér Kendži Kamijama, který pracoval kupříkladu na Blood: The Last Vampire nebo Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Příběh se bude odehrávat okolo legendárního krále Rohanu, Hela Kladiva.

„Náhlý útok Wulfa, chytrého a nelítostného dunlendingského lorda, který se chce pomstít za smrt svého otce, donutí Helma a jeho lid k odvážnému poslednímu útoku ve starobylé pevnosti Hornburg – mohutné pevnosti, která se později stane známou jako Helmův žleb. Héra, Helmova dcera, se ocitá ve stále zoufalejší situaci a musí sebrat vůli, aby vedla odboj proti smrtícímu nepříteli, který má v úmyslu je zcela zničit,“ píše se v anotaci díla.

Hlasy postavám propůjčili herci jako Brian Cox, Shaun Dooley, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Janine Duvitski či Miranda Otto, která zde opět ztvární roli Éowyn. Anime Pán prstenů: Válka Rohirů by se v kinech mělo objevit ještě letos, konkrétně 12. prosince.