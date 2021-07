Pamatujete na pana Sponku? Microsoft jej reinkarnuje do podoby emoji

Před hlasovými asistenty Alexou, Siri, Cortanou a Assistantem byl v technologickém světě jeden chytrý pomocník, který si získal takřka legendární status. Pan Sponka v rámci balíku Office radil uživatelům s různými druhy obtíží, na které mohli během tvorby dokumentu narazit. Téměř okamžitě rozdělil uživatele na dva tábory – jedni mu nemohli přijít na jméno, ti druzí si naopak zamilovali jeho roztomilost.

Nevinný tweet oficiálního účtu Microsoft dal ikonickému společníkovi druhou šanci. „Pokud tento tweet dostane 20 tisíc lajků, nahradíme emoji papírové sponky v balíku Microsoft 365 panem Sponkou,“ stojí v krátkém příspěvku na sociální síti Twitter. Světe div se, v době psaní článku měl onen tweet přes 165 tisíc lajků.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021