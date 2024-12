Pamatujete na legendárního Hada? Nothing ho schoval do stylového widgetu

Nothing předtavuje novou apikaci s názvem Community Widgets

První aplikací, kterou v ní najdeme, je legendární Had známý z telefonů Nokia

Toho lze hrát přímo z domovské obrazovky, neboť se ukrývá v šikovném widgetu

Značka Nothing je známá především mezi nadšenci do systému Android, avšak pomalu si buduje jméno i mimo zapálenou komunitu. Mimo odvážný design svých zařízení se může Nothing pochlubit také novou aplikací s názvem Nothing Community Widgets, která dá vyniknout nástrojům a hrám vytvořeným uživateli přímo na domovské obrazovce. První widget, který v této aplikaci nejdeme, je revize klasické hry Snake (Had), která se ze tří her předinstalovaných na telefonu Nokia 6110 stala tou zdaleka nejznámější.

Je libo zahrát si Hada ve widgetu?

Ačkoli se původní hra hrála skrze numerickou klávesnici, protože mobilní telefony v té době pochopitelně neměly dotykové displeje, Had ve verzi od Nothing se ovládá skrze tahy na displeji, zatímco dvojité klepnutí akci pozastaví. Hratelnost je však na chlup stejná – hráči získávají body pojídáním červených teček a snaží se vyhnout srážkám se sebou samými, protože had se s každým dalším soustem zvětšuje.

Inspirací pro nový widget byl Rahul Janardhanan, umělec, který na začátku tohoto roku navrhl a sdílel kolekci 10 konceptů potenciálních widgetů pro systém Nothing OS. Janardhananova práce společnost zaujala a softwarový tým Nothing s ním spolupracoval na vytvoření widgetu.

10/10! 🥳 I learned a lot from this project and enjoyed every minute of it✨ Note: These are just concepts, The idea of this project was to explore the possibilities, bringing them to life is an incredibly hard job. Thanks everyone for the support❤️ (Project files below👇) pic.twitter.com/JGEV9YIp1N — Rahul Janardhanan (@raonehere) January 21, 2024

Toto je ale jen první krok ve snaze vytvořit celou sbírku widgetů vytvořených komunitou. Snake Game Widget je exkluzivně k dispozici na chytrých telefonech Nothing a lze ho stáhnout ze stránky nothing.community. Pro co nejlepší zážitek doporučujeme zkontrolovat, že telefon má nejnovější verzi Nothing OS i Nothing Launcher.