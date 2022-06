Pamatujete na HTC? Chystá nový smartphone s podporou VR

Tchajwanské HTC má doby své největší slávy už dávno za sebou a dnes si na telefony s ikonickými třemi písmeny ve znaku vzpomenou jen pamětníci. Přes všechna proroctví o brzkém konci firmy se HTC stále drží nad vodou. Nikoli však díky smartphonům, ale především zásluhou brýlí pro virtuální realitu HTC Vive. Neúspěchy na trhu s mobily v posledních letech však společnost neodradily od toho, aby se pokusila o výrobu ještě jednoho modelu.

Nemá jít přitom o jen tak ledajaký smartphone, ale zařízení s hlubokou integrací technologií pro rozšířenou a virtuální realitu postavené na open-source metaverse platformě, které v HTC přezdívají Viverse. Co se pod tímto pojmem konkrétně ukrývá, to není prozatím jasné. Doufáme však, že nám to výrobce řad telefonů HTC One či Desire řádně vysvětlí. Aktuálně totiž víme pouze to, že chystané zařízení bude spolupracovat s VR headsetem Vive Flow a bude nejspíše disponovat podporou pro aplikace využívající rozšířenou realitu.

Oficiálního představení se nejspíše dočkáme už 28. června. Otazník ovšem stále visí ve vzduchu, neboť tajemný produkt se měl veřejnosti ukázat už v dubnu letošního roku, avšak kvůli potížím v dodavatelském řetězci se představení odložilo.