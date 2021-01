Ovladač nabijete světlem. Samsung s novými TV snižuje uhlíkovou stopu

Samsung včera představil řadu nových televizorů, jejichž hlavní předností je kromě takřka bezrámečkového designu také nová zobrazovací technologie Neo QLED. Kromě špičkové výbavy se však jihokorejský výrobce s novinkami zaměřil také na jejich environmentální aspekt, a to hned z několika hledisek.

Tím pro uživatele asi nejzásadnějším je inovovaný způsob napájení ovladače. Místo klasických tužkových baterií je bude možné nabíjet přes USB, zároveň ale budou disponovat i solárním článkem, který vestavěný akumulátor dokáže dobíjet z venkovního i interiérového světla.

Kromě úspory energie ze sítě to dle interního průzkumu výrobce dokáže během sedmi let ušetřit až 99 milionů AAA baterií – nakolik je toto číslo reálné je samozřejmě k další debatě, pokud se ale trend rozšíří na více modelů, na spotřebě jednorázových článků se to velmi pravděpodobně projeví. Méně energie pak pro provoz budou vyžadovat také samotné televizory.

Samsung dále upravil výrobní proces tak, že do něj zahrnuje více recyklovaných materiálů – například ovladače této řady jich obsahují celkem 24 %. Nižší množství odpadu přinese také širší využívání eko-balení, v nichž budou většinově distribuovány televizory Neo QLED a všechny z řady Lifestyle. Výrobce na základě interního výzkumu tvrdí, že takto dokáže upcyklovat (tzn. recyklovat v kvalitnější materiál) až 200 tisíc tun vlnité lepenky ročně. A šetřit se bude i na potisku krabic, což pro změnu povede ke snížení spotřeby inkoustu na olejové bázi.