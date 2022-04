Oppo se chystá rozehrát vysokou hru. Připravuje vlastní čipsety

Mnozí výrobci zařízení s Androidem mají oproti Applu jeden zásadní handicap: nemají plnou kontrolu nad softwarem a hardwarem. Zatímco v případě softwaru se snaží svůj vliv uplatnit alespoň skrze nadstavby, v případě hardwaru jsou většinou odkázáni na třetí strany. Ti největší si ovšem navrhují vlastní čipsety.

Do exkluzivního klubu se nyní chce připojit také Oppo. To si návrh a implementaci vlastního čipu vyzkoušelo u telefonu Find X5, u nějž použilo obrazový čip MariSilicon X svého návrhu. Plnohodnotný čipset je nicméně trochu jiné kafe než jednoúčelový čip. Oppo ale evidentně nespěchá – podle webu IT Home jej představí nejdříve v roce 2024, přičemž by měl být založen na 4nm výrobním procesu.

Na detaily je nicméně server skoupý. Nevíme tak, zda chystaný čipset poputuje rovnou do vlajkových lodí, či zda Oppo nejprve otestuje své schopnosti ve střední a nižší třídě. Vzhledem k tomu, že ostatní velcí výrobci s navrhováním vlastních čipsetů neotálí (například Samsung má Exynos, Google pak Tensor), není důvod, proč by jeden z největších světových výrobců, kterým Oppo bezesporu je, měl vyčkávat.

