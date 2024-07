Oppo Reno 12 má geniální AI aplikaci. Zdarma generuje originální portréty

Řada Oppo Reno 12 přináší pokročilou umělou inteligenci včetně speciálního studia pro tvorbu AI portrétů

Generování obrázků je velice jednoduché a ještě za něj nic neplatíte

Oppo plánuje rozšířit AI Studio do všech svých telefonů, včetně levnějších modelů

Dvanáctá řada telefonů Oppo Reno přináší celou řadu AI funkcí, ať už se bavíme o úpravě fotek, generování textů či třeba tvorbě souhrnu z hlasového záznamu (podrobněji vám je představíme v chystané recenzi). Největší ohlas v naší redakci vyvolala však aplikace AI Studio přímo z dílny Oppo, díky které si velice jednoduše můžete vytvořit zajímavé digitální avatary nebo portréty.

Skvělou zprávou je také to, že generování je zdarma a dá se očekávat rozšíření do všech Oppo telefonů bez ohledu na cenu. U řady Oppo Reno 12 vidíme pouze začátek, jakmile se vychytají první mouchy, objeví se aplikace i u dalších modelových řad, včetně těch levných. Společnost plánuje AI Studio přidat do standardní výbavy svých smartphonů. I proto jsme se na ni rozhodli podívat detailněji v samostatném článku.

AI Studio je zdarma, alespoň prozatím

V současné době je aplikace zadarmo, stejně jako všechny ostatní AI funkce v telefonu. Neomezuje vás například rozlišení či třeba pomalejší generování. Jde to ruku v ruce s nedávným prohlášením společnosti Oppo, která chce umělou inteligenci nejen u této aplikace zpřístupnit všem bez ohledu na finanční možnosti každého. Chtějí umělou inteligenci přinést k co nejvíce lidem a o nějakém komerčním modelu se nechtějí bavit.

Nemusí to však platit napořád, protože každé generování obrázku vyžaduje určitý výpočetní výkon a tím pádem i energii. Ostatně už nyní vidíme možná první náznaky zpoplatnění. Po registraci obdržíte na váš účet celkem 5000 drahokamů, které se využívají ke generování obrázků a fotek. Za jedno generování se „platí“ 10 drahokamů, takže máte celkem 500 pokusů na to vytvořit si zajímavá díla.

Momentálně u zástupců společnosti Oppo zjišťujeme, co se stane po jejich vyčerpání, jelikož v současné verzi aplikace chybí nějaká informace o obnově, či třeba možnosti nákupu dalších drahokamů. Dá se ale očekávat, že donekonečna aplikace zdarma fungovat nebude.

Unikátní portrét během pár sekund

Pokud jste už někdy zkoušeli generovat obrázky nebo fotky přes Midjourney, Stable Diffusion nebo Dall-E, jistě víte, že přimět tyto modely dělat to, co přesně chcete, je docela složité, respektive textový příkaz může mít i několik desítek slov. O úroveň výše je pak ještě docílení toho, aby se AI naučila vaši tvář a použila ji správně v generovaných snímcích. Naštěstí to zde zcela odpadá, protože Oppo šlo zcela opačnou cestou. Jednoduchost je na prvním místě. Žádné textové příkazy nezadáváte, pouze vyberete či vyfotíte selfie, nahrajete ji do aplikace a zvolíte si jednu z více než šedesáti šablon (nabídka se do budoucna ještě bude rozrůstat).

Na druhou stranu to má i svá negativa, jelikož musíte využít pouze ty kulisy a gesta, které Oppo připravilo a nemůžete nic moc změnit. Všechny potenciální změny tak musíte vytvořit už při samotné selfie fotografii, ať už jde třeba o nahnutí hlavy více do strany nebo nějakém úsklebku, které se většinou velmi dobře přenesou do AI světa.

Animovaná postavička, kovboj nebo samuraj

V době psaní článku je k dispozici celkem 66 různých šablon, které se děli na snímky pro jednotlivce a skupiny. Další dělení je podle pohlaví, což je nicméně pouze doporučení. Můžete si nechat klidně vygenerovat AI fotku v těle opačného pohlaví. Zcela bez problémů se dají také vytvořit AI snímky celebrit, Oppo to neblokuje.

Je dobré také poznamenat, že nahrání vaší fotky a samotná generace probíhá na serverech společnosti Oppo. I díky tomu můžou nejen tyto AI prvky nabídnout ve střední třídě, respektive později i ještě u levnějších telefonů. Generování pak trvá maximálně několik desítek sekund, o něco horší je to s čekáním ve frontě, které po vydání telefonů Oppo Reno 12 začalo postupně růst. Nejdelší čekání bylo cca jednu minutu. Naštěstí nemusíte čekat na výsledek generování v aplikaci, bez problémů můžete jít dělat s telefonem něco jiného a jakmile je generování dokončeno, přijde vám upozornění s výsledky.

Celkově se generují čtyři fotky, respektive u skupinových AI snímků pouze jeden, jelikož je náročnější kvůli dvěma tvářím. V aplikaci nechybí historie vytvořených obrázků, ze které si je můžete libovolně stáhnout do zařízení. Ukládají se ve formátu jpg. Trochu překvapivé je různé rozlišení, nejmenší snímky obdržíte v 768 × 1024 px, což je stále více než použitelné. Při prvním použití si pravděpodobně všimnete vodoznaku, ten se dá případně vypnout v nastavení aplikace.

Na závěr je ještě dobré poznamenat, že výsledky nejsou vždy zcela perfektní, jako asi u každé AI. A to třeba kvůli velkým úpravám ve tváři, díky kterým se vůbec nepoznáte, čímž se ztratí celé kouzlo. Párkrát se také stalo, že generování proběhlo špatně, například prosvítalo tričko přes bundu, vytvořil se extrémně dlouhý krk nebo v horším případě chyběla polovina rukou.

Poslední povzdech může jít k trochu nelogickým generováním. AI studio nabízí poměrně dost historických postav od gladiátorů v aréně, přes samuraje až po kovboje na divokém západě, jakmile ale máte brýle, tak se u těchto šablon vždy objevíte s brýlemi i v AI snímku. Přitom ale u jiných šablon ze současného světa či budoucnosti dokáže AI „vymazat“ a nepoužít. Naštěstí se nejedná o nic zásadního a je dost možné, že další verze tyto neduhy opraví.

Oppo AI Studio je zajímavá a užitečná aplikace, se kterou si navíc užijete poměrně dost zábavy. Z osobní zkušenosti můžu říct, že měl nástroj v mém okolí opravdu velký ohlas, mnohem více než třeba první ukázky ChatGPT či AI od Googlu nebo Samsungu. Přeci jen někoho vyfotit a za necelou minutu ukázat danou osobu jako panáčka z plastelíny či gladiátora, dokáže vytvořit poměrně velký „wow efekt“, obzvlášť pro ty, kteří se s generativní AI nesetkali.