Oppo Find X3 Pro oslňuje unikátním designem, pokročilým displejem a neobvyklou fotovýbavou

Společnost Oppo si na dnešní den naplánovala premiéru svého vrcholového smartphonu Find X3 Pro, který má ambice měřit se s těmi nejlepšími. Čerstvě představená novinka překvapí jak netradičním vzhledem, tak i několika speciálními technologiemi, zejména v oblasti displeje a fotoaparátu.

Oppo Find X3 Pro: poznáte ho na první pohled

Smartphony z posledních let jsou si podobné jako vejce vejci, proto se cení každý nápad, jak učinit nová zařízení originálními. Na přední straně už prakticky není čím překvapit, neboť tu u většiny současných telefonů vyplňuje displej s tenkými rámečky a otvorem pro selfie kameru.

OPPO Find X3 Pro | Craft the Impossible

Jestli se tedy dá najít prostor k ozvláštnění, nachází se na zadní straně v oblasti hlavního fotoaparátu. Ten je u Oppo X3 Pro vcelku nezvyklý, fotomodul totiž nevypadá, jako by byl na záda „přilepen“, ale plynule z něj vyrůstá. I když čočky kamery poměrně výrazně vystupují na povrch, jsou záda vyrobena z jednoho kusu skla; snad se to nijak nepodepíše na mechanické celkové odolnosti. Telefon alespoň potěší odolností proti vodě a prachu, neboť splňuje krytí IP68.

Displej jako malovaný

Přes čelní stranu se rozprostírá zakřivený 6,7“ displej s Quad HD+ rozlišením. Jedná se o LPTO panel s perfektními zobrazovacími vlastnostmi, podporuje HDR10+, Dolby Vision a jako jeden z mála dokáže zobrazit přes miliardu barev.

Displej je přesně kalibrován, na výběr bude k dispozici několik profilů:

Živý režim: 97% NTSC / 100% DCI-P3

Jemný režim: 71% NTSC / 100% sRGB

Filmový režim: 97% NTSC / 100% DCI-P3

Brilantní režim: 104% NTSC / 100% DCI-P3

Zobrazovač podporuje adaptivní obnovovací frekvenci, která se může pohybovat mezi 5 a 120 Hz., digitizér pak snímá doteky prstů ve frekvenci 240 Hz. Na ostrém slunci také nebudete mít potíže, maximální jas činí 1 300 nitů. Do displeje je integrována čtečka otisků prstů, v levém horním rohu se pak nachází selfie kamerka s rozlišením 32 megapixelů a clonovým číslem f/2.4.

Dvakrát 50 megapixelů

V netradičně vypadajícím fotomodulu na zádech se nacházejí celkem čtyři čočky fotoaparátů, přičemž Oppo zcela netradičně použilo stejný snímač pro klasickou i širokoúhlou kameru. Jedná se o 50Mpx senzor Sony IMX 766 s velikostí 1/1,56“. Konfigurace jednotlivých fotoaparátů je následující:

Hlavní 50Mpx kamera s optickou stabilizací a světelnosti f/1.8

Širokoúhlá 50Mpx kamera se světelností f/2.2

Teleobjektiv s rozlišením 13 Mpx, 2× optickým a 5× hybridním zoomem a clonovým číslem f/2.4

3Mpx mikrokamera s clonou f/3.0

Na periskopický teleobjektiv s velkým optickým přiblížením bohužel nedošlo, avšak malou náplastí může být mikroskopická kamera s fixním zaostřením, která může pracovat jako skener a pořídit 30 – 60× zvětšený snímek. Můžete tak zkoumat opravdu titěrné detaily a textury; dokonce je možné skrze tuto kamerku vidět jednotlivé subpixely na displeji telefonu.

Pod kapotou nejvýkonnější Snapdragon

O pohon Oppo Find X3 Pro se pochopitelně stará čipset Qualcomm Snapdragon 888 operující s 12 GB RAM typu LPDDR5. Pro ukládání dat poslouží 256GB úložiště, které však není možné rozšířit paměťovou kartou. V telefonu jsou sice dva sloty, ovšem pouze pro SIM karty. Podporovány jsou jak sítě 5G, tak i Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC. Sluchátkový jack chybí, telefon alespoň disponuje stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Oppo bylo vždy průkopníkem rychlého nabíjení, a ani model Find X3 Pro není výjimkou. Interní akumulátor s kapacitou 4 500 mAh lze dobíjt přiloženou SuperVOOC 2.0 nabíječkou s výkonem 65 Wattů na pouhých 30 minut. Telefon také podporuje rychlé bezdrátové nabíjení AirVOOC s výkonem až 30 Wattů.

Cena a dostupnost

Oppo Find X3 Pro půjde do prodeje 30. března, a to v černé a modré barvě. Dostupný bude i v Evropě, a to za cenu 1 149 EUR, což je v přepočtu asi 30 tisíc korun.