Oppo a OnePlus prý končí v Evropě. Není to pravda, hájí se obě firmy

Tipér a lovec úniků Max Jambor zveřejnil na Twitteru informaci o tom, že čínská firma Oppo opouští vybrané evropské trhy, konkrétně Německo, Nizozemí, Francii a Velkou Británii. A to včetně svých dceřiných značek, ke kterým se řadí i oblíbený OnePlus.

Později Jambor své tvrzení poupravil s tím, že Oppo a OnePlus opouští pouze výše zmíněné trhy – tedy ty největší – ne Evropu jako celek. Kde ale značky působit zůstanou, to už Jambor nezmínil. Eventuální odchod může souviset se slabšími prodeji v porovnání s jinými regiony a také se zákazem prodeje telefonů OnePlus v Německu ze srpna loňského roku.

Little update: right now only the countries listed will close down. Not Europe entirely.

Will give another update in a while.

— Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023