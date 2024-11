OpenAI má jednat se Samsungem. Na jeho telefony chce dostat ChatGPT

OpenAI se prý aktivně snaží dostat svoji AI na zařízení Samsungu

V praxi by to znamenalo integraci ChatGPT do telefonů a tabletů Galaxy

Pro Google by to mohl být potenciálně velký problém

OpenAI údajně jedná se Samsungem o integraci své technologie umělé inteligence, konkrétně přímo ChatGPT, do (nejen) telefonů Galaxy. Takový krok by mohl přinést funkce poháněné ChatGPT milionům smartphonů a tabletů, čímž by OpenAI dále rozšířila a především upevnila svůj dosah na trhu mobilní AI.

Od Applu k Samsungu

Galaxy AI od Samsungu, tedy jeho „vlastní“ sada pokročilých funkcí umělé inteligence, již zahrnuje technologie vyvinuté interně a získané od předních hráčů v oboru, jako je Google, včetně modelů Gemini AI. Samsung, jako jeden z největších světových výrobců mobilních zařízení, letos plánuje vybavit Galaxy AI více než 200 milionů zařízení, což je pro OpenAI jistě velké lákadlo. Tvůrci ChatGPT už totiž spolupracují s Applem a jejich chatbota již najdete v iPhonech. Kdyby se tak OpenAI rozšířila na zařízení Samsungu, měl by tady Google nesmírně velkého konkurenta.

Pokud by na dohodu skutečně došlo, technologie OpenAI by mohla vylepšit Galaxy AI díky zpracování přirozeného jazyka a dalším schopnostem generativní AI, podobně jako při spolupráci s Applem. OpenAI již nyní pohání některé funkce Apple Intelligence na nejnovějších iPhonech, což umožňuje pokročilé funkce řízené AI. Partnerství se Samsungem by však mohlo vyžadovat, aby korejský technologický gigant pečlivě zvážil svůj dlouhodobý vztah s Googlem, který mu dodává klíčové AI funkce. A z toho by Google jistě radost neměl.

Snaživá OpenAI

Podle zdrojů The Information se OpenAI ale opravdu snaží a o spolupráci se Samsungem aktivně usiluje. Začátkem tohoto roku navštívil generální ředitel OpenAI Sam Altman polovodičové závody Samsungu, aby projednal potenciální partnerství v oblasti AI čipů.

Hlubší spojenectví by mohlo nejen posílit postavení OpenAI na trhu mobilních zařízení, ale také z ní udělat silného konkurenta Googlu, který dominuje trhům s prohlížeči a vyhledávači.

Ačkoliv Samsung k potenciálnímu partnerství neposkytl oficiální komentář, jeho mluvčí zdůraznil závazek společnosti k otevřenému ekosystému, přičemž dodal: „Zůstáváme otevřeni spolupráci se všemi našimi partnery.“

Gemini v ohrožení?

Jednání probíhají v době rostoucí konkurence v oblasti mobilní AI. Google integruje svého chatbota Gemini do různých produktů a zároveň čelí regulačním výzvám kvůli své tržní dominanci. Google sám moc dobře ví, jak klíčové je být onou standardní volbou. Ostatně na zařízeních Applu za to platí desítky miliard dolarů ročně a těží z toho neuvěřitelným způsobem. Tomu bude ale možná brzy konec a pozice dominantního vyhledávače se možná malinko otřese.

A podobně tomu může být i s AI. Telefony Pixel nejsou vůbec špatné, ale jejich prodeje se prodejům iPhonu nebo nejpopulárnějším Samsungům ani náhodou nepřibližují. A jestliže si OpenAI zajistí pozici hlavní AI jak u Applu, tak Samsungu, bude to mít Google zatraceně těžké.