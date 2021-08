OnlyFans chystá razantní změnu: od října zakáže porno

Ačkoliv je tato zpráva těžko uvěřitelná, OnlyFans opravdu končí se sexuálně závadným obsahem. Prostřednictvím agentury Bloomberg jsme se dozvěděli, že od 1. října bude OnlyFans tento typ obsahu banovat. Zatím však stále bude akceptovat nahotu (těžko říci, v jaké formě a kde bude hranice).

Co přivádí OnlyFans k regulaci obsahu, který jej proslavil a zároveň díky němu vydělává největší peníze? Na jedné straně je to problém s hledáním investorů, kteří se zdráhají vkládat své prostředky do společnosti s takovýmto typem obsahu bez ohledu na tržby platformy. Dalším zásadním hybatelem byli v tomto případě banky a poskytovatelé elektronických plateb. Ti mají s obsahem na OnlyFans také dlouhodobý problém.

Otázkou zůstává, zdali se z OnlyFans opravdu podaří udělat „počestnou“ platformu pro sdílení kreativního obsahu, nebo naopak upadne v zapomnění. OnlyFans zatím ani neuvedlo, co se stane s obsahem, který nebude splňovat nová pravidla, ale byl nahrán před letošním říjnem. Veškeré detaily prý bude sdílet v následujících dnech.