OneUI 3.0 pro Galaxy S10 nabírá zpoždění. Samsung řeší závažný problém

Samsung letos potěšil řadu fanoušků, když oznámil, že bude u svých vlajkových smartphonů prodlužovat softwarovou podporu. Ta bude nově zahrnovat tři velké systémové aktualizace a čtvrtý rok bezpečnostních záplat. Tato praxe se vztahuje i na loňskou řadu Galaxy S10, která přišla na trh s Androidem 9, a postupně by se měla dostat až na Android 12. Na „jedenáctku“ si ale zřejmě nějakou chvíli počká.

OneUI 3.0 na Galaxy S10 dramaticky vybíjí baterii

Očekávalo se, že Samsung zahájí testování Androidu 11 s prostředím OneUI 3.0 na smartphonech Galaxy S10 už tento týden, spuštění beta testu muselo být odloženo. Důvodem je fakt, že rané verze nového systému dramaticky vybíjely akumulátor, což potvrzují i majitelé smartphonů řady Galaxy Note 10, kteří dostali první betu Androidu 11 v minulém týdnu. Se stejnými problémy se údajně potýkají i ohebné smartphony Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold 2, u prvního z nich dokonce došlo k pozastavení testování.

Samsung zatím nevydal žádný aktualizovaný „jízdní řád“, vše bude záležet na tom, jak rychle se mu podaří sjednat nápravu. Poté proběhne klasické testovací kolečko a teprve po něm může být aktualizace systému vypuštěna do světa. U řady Galaxy S10 se tak stane patrně až v příštím roce, letos by to chtěl Samsung stihnout alespoň u letošních modelových řad Galaxy S20 a Note 20.