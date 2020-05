OnePlus se přidá do hry o nejrychlejší nabíjení. Výkon by vystačil i většině notebooků

Zabiják vlajkových lodí letos upustil od své dosavadní strategie zbrojit proti ostatním lákavou cenou. S modelovou řadou 8 přišlo zdražení, které bylo vykompenzováno špičkovou hardwarovou a ještě lepší softwarovou výbavou. Mnozí se dočkali toho, co je dlouho odrazovalo od koupi OnePlus telefonu – bezdrátového nabíjení. To je sice skvělá zpráva, ale drátové nabíjení zůstalo už druhým rokem na stejné úrovni. Warp Charge 30 je zde již od modelu OnePlus 6T McLaren Edition a 30W nabíjení není pro vlajkový model roku 2020 žádná extrémní hodnota. To se má změnit letos příchodem řady OnePlus 8T.

Výsledkem má být 65W nabíjení, které baterii dobije za čas kolem půl hodiny. Stejného výkonu dosahuje Oppo Find X2 Pro, které jsme nedávno testovali. Oppo, stejně jako OnePlus, spadá pod čínskou společnost BBK a je tak zcela běžné, že dceřiné firmy sdílejí komponenty a technologie. Nová 65W nabíječka už údajně prošla certifikací TUV a je dost pravděpodobné, že se jejího použití skutečně dočkáme již v řadě OnePlus 8T. Změny na poli bezdrátového nabíjení se zatím nečekají a 30 W musí bude muset ještě nějakou dobu stačit.